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Yaşam

Yüksekova'da bulduğu cisim elinde patlayan çocuk ağır yaralandı

Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun tedavisi sürüyor

10 Mart 2018 22:01

Hakkari'nin Yüksekova İlçesinde, 10 yaşındaki Berat Oktay'ın mahalledeki boş arazide oyun oynarken bulduğu cisim elinde patladı. Ağır yaralanan Oktay,  taksiyle devlete hastanesine kaldırıldı.

Olay, saat 16.30'da sıralarında ilçenin Göngür Mahallesi'ndeki boş arazide meydana geldi. Burada oyun oynayan Berat Oktay'ın yerde bulduğu cisim elinde patladı.

Patlamada ağır yaralanan çocuk çevredeki vatandaşların yardımıyla yoldan geçen taksi ile Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen polisler inceleme başlattı. Yaralı çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi. (DHA)

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