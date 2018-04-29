Yüksekova'da bombalı saldırı: 4 asker hayatını kaybetti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Esendere Beldesi'nde askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu dört asker hayatını kaybetti, dört asker de yaralandı.

Sabah saatlerinde İran sınırındaki Susuzkeklik Karakolu ile Aslankaraş üs bölgesi arasında meydana gelen olayda, karakoldan üs bölgesine giden askeri aracın geçişi sırasında, daha önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı inflak etti.

4 askerin de yaralandığı patlamanın ardından yaralı askerler Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

Hakkari Valiliği, Yüksekova'da askeri araca yönelik yapılan saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"04.10.2017 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Esendere Beldesi Güvenli Mevkii'nde askeri aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanmış EYP'nin (el yapımı patlayıcı) infilak etmesi sonucu 4 askeri personel şehit olmuş, 4 askeri personel ise yaralanmıştır. Yaralı personellerin tedavileri sevk edildikleri Yüksekova Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."