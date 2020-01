'Yüksekova'da rock grubu nasıl var olur?'

Mehveş Evin

(Milliyet, 31 Temmuz 2012)

Başka diyarların çocukları

Şırnaklı bir çocuk, nasıl bir ortamda yaşar? Yüksekova’da bir rock grubu nasıl var olur? ‘Fotoğraflarla Hatırlamak’ adlı foto-röportaj kitabı, Güneydoğu’da yaşayan çocukların gözünden bize gündelik hayatı gösteriyor.

Güneydoğu deyince hep şiddeti, protestoyu, militarizmi yansıtan kareler geliyor aklımıza. Belki arada bir, mevsimlik işçileri sembolize eden kadın ve çocuk fotoğrafları... Peki bunun dışında Güneydoğu’da bir hayat yok mu? Milyonların yaşadığı bu topraklarda insanlar, günlük hayatlarında ne yapar, nasıl yaşar?

Ya da şöyle soralım: Kürtleri ne kadar tanıyoruz?

Anadolu Kültür, Türkiye’nin beş farklı yerinde (Şırnak, Batman, Van, Mardin, Yüksekova) çocuklarla fotoğraf atölyesi düzenlemiş. Bu çalışmaları, büyük bir foto-röportaj kitabına dönüştürmüşler. Adı, ‘Fotoğraflarla Hatırlamak’... Maksat, kültür ve sanatın sivil alanların oluşmasına destek sağlamak.

Kitabın sayfalarını çevirdikçe birbirinden farklı hikayeler çıkıyor karşınıza: Fatma bakkal babasını, Zozan tandır ekmeğinin nasıl yapıldığını, Zehra bir düğünü, Savaş yerel bir rock grubunu hem görüntülemiş, hem de hikayesini yazmış.

Başta fotoğrafçı Özcan Yurdalan olmak üzere, atölyeleri yürüten herkesin ellerine sağlık... Büyük emeklerle hazırlanan foto-röportaj kitabından, çok zorlanarak da olsa birkaçını seçtim. Umarım ilham kaynağı olur.

Eski evler Fırat Botan Balık (13)

Şırnak’ı nasıl bilirsiniz? Muhtemelen basına yansıyan çatışma ve ölüm haberleriyle... Oysa bu sınır ilçesinde bambaşka bir hayat var. Fırat Botan Balık, henüz 13 yaşında. Atölye konusu olarak ‘terk edilmiş evler’i seçmiş. 1992’de kurşunlarla delik deşik edilmiş bu ev, sadece bir tanesi ve bir dönemin acılarının şahidi.

Düğün Zehra Tunç (14)

Zehra, Şırnak’ta bir düğün hikayesini fotoğraflamak istemiş. Sosyal hayatın durgun olduğu Şırnak, düğün zamanında alabildiğine şenleniyor. Damat ve gelin evlerinde ayrı ayrı geleneksel oyunlar düzenleniyor. Herkes en şık kıyafetlerini giyiyor, hummalı bir hazırlık başlıyor. Sokakta yapılan düğünü Zehra, an be an resmetmiş...

Şimal Gözleme Emine Cengizhan (14)

Emine, Batman’da Kültür Mahallesi’nde yaşıyor. Sık sık alışveriş yaptıkları ‘Şimal Gözleme’nin hikayesini anlatmaya karar vermiş. Başta arkadaşlarıyla dönüşümlü kullandığı fotoğraf makinesiyle Şimal Teyze’yi görüntülemiş. İlkokul mezunu, beş çocuk annesi Şimal Teyze, 36 yaşında. Bir taraftan hamur açıp iç yoğuruyor, bir taraftan da sac üstünde pişen gözlemeyi kontrol ediyor.

Ev Aynur (13) Şeyma (14)

Van’da Sosyal Hizmetler’e bağlı Sevgi Evi’nde yaşıyor Aynur ve Şeyma. Ev hayatının olağan hallerini fotoğraflamışlar. Birlikte yaşayan bir grup genç kızın arkadaşlık ilişkilerini de yansıtan bu karelerde kapalı kapıların ardındaki sakin hayatı yansıtıyor.

Bir Rock Grubu: Bertav Savaş (18)

Yüksekova’da bir rock grubu, Bertav...18 yaşındaki Savaş, grubu oluşturan beş müzisyenin turnelerine katılmış ve konser hazırlıklarını da resmetmiş. Grup elemanları, enstrüman çalmayı kendi gayretleriyle öğrenmiş. Müzik karın doyurmuyor şimdilik: Bazıları fırıncılık yapıyor, bazıları kuaförde çalışıyor, öğrenci olan da var. Başlarda müzikleri yüzünden ‘tepki’ gören grup, rock yapmaktan vazgeçmemiş. Bertav, bu çalışmanın tamamlandığı 2011’de ilk albümünü çıkarmış.