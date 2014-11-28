Yüksekova'da avukata ters kelepçe ve dayak

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde avukatlık yapan Fırat İke, iddiaya göre, bu sabah 01.00 sularında polislerce durdurularak tartaklandı ve ters kelepçe takılarak, üç saat boyunca bekletildi. Kafasına basıldığını ve on polis tarafından dövüldüğünü iddia eden İke’ye, yapılan muayene sonucunda yedi gün iş göremez raporu verildi. Avukat Fırat İke kelepçeli olarak avukat arkadaşları tarafından görüntülendi.

Radikal’den İsmail Saymaz'a konuşan avukat Harika Karataş’ın verdiği bilgiye göre meslektaşı Fırat İke, bugün 01.00 sularında Yüksekova’da bürosundan çıkıp aracına doğru yürürken ‘akrep’ diye tabir edilen zırhlı polis aracı tarafından durduruldu. Bir polis, “Ne işin var ulan gece gece dışarıda!” diye bağırdı. İke’nin avukatlık kimliğini gösterip itiraz etmesi üzerine polisler araçtan inerek, “Ne biçim konuşuyorsun lan sen bizimle, avukatsan biz ne yapalım, istediğimiz gibi konuşuruz” dedi. İke’yi yere yatıran polisler, telefonla arkadaşlarına haber verdi. Yaklaşık 30 polis bölgeye geldi. İddiasına göre İke, yere yatırıldı; bir polis ayağıyla genç avukatın kafasına basarken, on polis de vücudunun çeşitli yerlerine vurdu. Ters şekilde kelepçelenen İke, üç saat bu şekilde tutuldu. Hastanede muayene edilmesi, nöbetçi savcı ve meslektaşlarıyla görüşmesi engellendi. Yapılan muayene sonucunda, İke’nin sağ burnunda kanama sonucu oluşmuş kan pıhtısının bulunduğu, sağ göğüs altı ve üstünde, sağ boyunda kızarık, burun kökünde sıyrıklar olduğu saptandı. İke’ye yedi gün iş göremez raporu verildi. İddiaya göre İke, sabat 06.00’da kendisine, “Bu bir gözaltı işlemi değildi” denilerek, Emniyet’ten bırakıldı. Avukatı Harika Karataş, “Eğer gözaltı işlemi yapılmadıysa kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu işlenmiştir” diyor.