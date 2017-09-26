Yüksekova'da aspir hasadına başlandı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi\'nde, çiftçiler tarafından bu yıl ilk defa ekilen aspir bitkisinin hasadına başlandı.

Demirkanak Köyü’nde yaklaşık 150 dekar arazide deneme amaçlı bu yıl aspir ekimi yapıldı. Hasat mevsiminin gelmesiyle birlikte çiftçilerin yüzü güldü. Çiftçiler, aspir ekiminden memnun kaldıklarını söyledi. Doğu Anadolu Bölgesi\'nde bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten çiftçi Azar Çobanoğlu, şöyle konuştu:

\"Tek isteğimiz; bu aspir bitkisinden elde edeceğimiz gelir. Şu an hasat dönemindeyiz. İlk olmasına rağmen verim olarak çok iyi. Allah\'a şükürler olsun çok bereketli topraklarımız var. Biz de bu toprağın nimetlerinden yararlanabiliyoruz. Dekar başına 250 kilo aspir alıyoruz. Acemi olmamıza rağemen Konya\'dan daha iyi verim alıyoruz.\"

Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay ise Türkiye Ziraat Odalar Birliği, Selçuk Üniversitesi Prof.Dr. Fikret Akınerdem, Koceli Milletvekili Zeki Aygün\'ün tavsiyeleriyle aspir bitkisiyle tanıştıkların söyledi. Onay, Türkiye rekoru üzerinde bir aspir elde ettiklerini belirterek, şöyle dedi:

\"Hiç gübre kullanmadık. Tamamen tabii şartlarda yetiştirdik. İlk hasadımıza başladık. Şu an 20-25 tona yakın tohumumuz var. Bu yıl fabrikada soğuk sıkım yapmak kaydıyla yağ elde edeceğiz.\"



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