Yüksekova'da askeri konvoya taşlı saldırı

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde bu sabah erken saatlerinde askeri konvoyon geçişi için güvenlik önlemi alan polis araçlarına bir grup tarafından taşlı saldırı yapıldı. Polis, göstericileri dağıtmak için havaya uyarı ateşi açıp gazla müdahale etti.

Yüksekova 3'üncü Tümen Komutanlığı'dan bugün saat 04.00 sıralarında Şemdinli'ye giden askeri konvoyun güvenliğini sağlayan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çevik kuvvet ekipleri, cezaevi kavşağında bir grup göstericinin taşlı saldırısına uğradı. Bunun üzerine polis, taş atan göstericilere göz yaşartıcı gaz, basınçlı su ve plastik mermilerle müdahale etti. Zaman zamanda havaya ateş açtı.



Eski Kışla Mahallesi'nde barikat kuran göstericiler saat 07.00'ye kadar eylem yaptı. Buradaki göstericiler de polis tarafından yapılan müdahaleyle dağıtıldı. Güvenlik önlemlerini alındığı ilçede yaşam sabah saatlerinden itibaren normale döndü.

