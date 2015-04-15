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Çukurca ve Varto’da askeri hareketlilik!

Ağrı'da askerle ile PKK'lılar arasında yaşanan çatışmanın ardından bölgede askeri hareketlilik arttı

15 Nisan 2015 13:10

Ağrı’daki çatışmaya ilişkin tartışmalar sürer, soru işaretleri  hala yanıt bulamazken bölgeden dikkat çekici haberler geliyor. İlk olarak  Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’ndan hareket ederek çarşı merkezindeki Şehit Mehmet Ceyhan Caddesi’nde ilerleyen mayına dayanıklı ‘kirpi7' adı verilen 70 araç, sinyal bozucu jammer eşliğinde Çukurca ilçesi istikametine gitti.

Askerin, silah ve mühimmat taşıdığı öğrenilen konvoyun Irak’ın sıfır noktasında bulunan Üzümlü, Uzundere, Kavuşak, Işıklı ve Tiyar bölgelerindeki askeri üslere yerleştirileceği belirtildi.

Öte yandan Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muş’un Varto ilçesi kırsalında askeri birliklerin yoğunlaştığına dikkat çekti.

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