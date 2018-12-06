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Yüksekova'da 3.7'lik deprem korkuttu

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA, (Hakkari) (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinnde 3

06 Aralık 2018 21:21

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA, (Hakkari) (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinnde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçede hafif şekilde hissedilen deprem, paniğe neden oldu.
AFAD verilerine göre, merkez üssü Yüksekova\'nın Büyükçiftlik beldesi olan 3.7 büyüklüğündeki deprem, saat 17.31\'de, 14.22 kilometre derinlikte meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı, yaralanma ve hasar meydana gelmezken, ilçe merkezinde hissedenler, panikle evlerinden dışarı çıktı. Deprem, ilçeye bağlı yakın köylerde de hissedildi.

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