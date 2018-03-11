Yüksekova'da 23 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde jandarmanın 5 kişinin evinde yaptığı aramalarda 23 kilo 600 gram eroin ile eroin yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirdi.

Hakkari Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar üzerine Yüksekova ilçesi Akpınar Köyü Altınbaşak Mezrası\'na operasyon düzenledi. Şüpheli 5 kişinin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 23 kilo 600 gram eroin, 75 kilo soda, 6 katalitik ısıtıcı,1 tüp, 1 ocak ve 1 hidrolik baskı aleti ele geçirdi. Uyuşturucu ile ilgili 3 kişi ğözaltına alınırken, firari 2 kişinin arandığı belirtildi.

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