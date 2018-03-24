Yüksekova'da 104 kilo eroin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde, polisin iki adrese düzenlediği operasyonda, 104 kilo gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1\'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yüksekova ilçesine bağlı Güldali mevkiinde şüpheli 2 kişinin adreslerinde, eroin olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Hakkari Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotik Suçlarla Şubesi ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda 104 kilo gram eroin ele geçirilirken, olayda 2 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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