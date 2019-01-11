Yüksekova'da 102,5 litre asit anhidrit ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde polis ve jandarmanın düzenlendiği ortak operasyonda eroin yapımında kullanılan bidonlar içerisinde 102,5 litre asit anhidrit ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Yüksekova ilçesi Değerli köyü Köycük mezrasında polis ve jandarma ekipleri ortak operasyon düzenledi. Operasyonla ilgili açıklama yapan Hakkari Valiliği, \"İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce \'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti\' suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, ilimiz Yüksekova İlçesi Değerli köyü Köycük mezrasında icra edilen operasyon neticesinde 102,5 litre asit anhidrit maddesi ele geçirilmiştir. 1 şüpheli gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir\" denildi.



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