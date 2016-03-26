Yüksekova'da ve Şırnak'ta 1 polis ve 1 asker daha şehit oldu

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde devam eden operasyonlarda 1 özel hareket polisi şehit olurken, 1 özel hareket polisi de yaralandı.

Olayla ilgili henüz açıklama yapmazken, şehit polis için bu sabah Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'na bağlı filoda uğurlama töreni düzenlenecek.

Genelkurmay Başkanlığı, Şırnak'ta devam eden operasyonlar sırasında PKK'lıların silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan bir korucunun da kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle:

"26 Mart 2016 tarihinde saat 02.10’da, Şırnak il merkezinde devam eden operasyonda bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu bir kahraman korucumuz ağır şekilde yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz."