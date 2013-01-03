Yüksekova il mi oluyor?

Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Aslan Onay, ''Yüksekova'nın il olmasını talep ettik ve Başbakan da bu teklifimize olumlu baktı'' dedi.

Şanlıurfa'da düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Bölge Toplantısı'nda gündeme gelen Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin il olması konusu, ilçede büyük bir heyecana neden oldu.

Şanlıurfa'daki toplantıda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasına değinen Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Aslan Onay, ''Yüksekova'nın il olması için tüm şartlar uygun. Biz de Yüksekova'nın il olmasını talep ettik ve Başbakan da bu teklifimize olumlu baktı'' diye konuştu.

Bazı medya organlarında yer alan ''Hakkari'yi ilçe, Yüksekova'yı da il yapalım'' gibi sözlerin gerçeği yansıtmadığına değinen Onay, bu söylemlerin Hakkari kent merkezinde yaşayan vatandaşları rahatsız ettiğini, kendilerinin Yüksekova'nın il olmasını talep ettiklerini söyledi.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) Başkanı Sabih Kayhan da il olma taleplerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği toplantısında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

''Başbakan, Yüksekova'yı çok sevdiğini, beğendiğini ve konumu bu kadar müsait bir yer varken Hakkari'nin il yapılmasını anlamakta güçlük yaşadığını söyledi. Tabii bu taleplerimizi yıllardır dile getiriyoruz. Nüfusu 100 binin üzerine çıkan Yüksekova'nın il olması için bir engel yok. Her Yüksekovalı, Yüksekova'nın il olmasını hayal eder ve ister. Ama Yüksekova il yapılırken Hakkari'ye zarar gelsin istemeyiz. Bunun için Hakkari il olarak kalmalı. Bu bağlamda Başbakan'ın söylemlerini olumlu karşılıyoruz. Biz de Başbakan'a destek vermek amacıyla sivil toplum örgütleri olarak bir rapor hazırlayacağız.''

'İlin ilçeye taşınmasını doğru bulmuyoruz'

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Cemal Erip de bazı basın yayın organlarında yer alan 'Hakkari'nin ilçe Yüksekova'nın il olması' yönündeki açıklamalardan dün haberi olduğunu bildirerek, ''Hakkari'nin başka bir yere taşınması veya il merkezi olmaktan çıkarılmasını doğru bulmuyoruz. Hakkari tarihi bir kent, beyliklere ev sahipliği yapmış bir yer. 'Gelişmeye müsait değil' demek çok doğru değil. Bölgedeki güvenlik problemlerinden dolayı bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Özellikle Irak ile açılacak sınır kapıları ile Hakkari'nin çok ciddi bir atılım yapacağına inanıyoruz. Hakkarililer bu meseleyle ilgili çok kırılmışlardır'' dedi.