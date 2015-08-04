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Yüksekova Emniyet Müdürlüğü'ne silahlı saldırı

Saldırının ardından Emniyet Müdürlüğü'nde bulunan polisler ve PKK'lılar arasında çatışma çıktı

04 Ağustos 2015 17:09

Hakkari’nin Yüksekova Emniyet Müdürlüğü'ne roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

DHA’da yer alan habere göre, ilçenin Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan Yüksekova Emniyet Müdürlüğü’ne motosikletli iki PKK mensubu tarafından saat 13.05’te  roketatar ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıya emniyet güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine ilçe merkezinde çatışma çıktı.

Yaklaşık 20 dakika süren çatışmada can kaybının yaşanmadığı, roket mermisinin isabet ettiği binada hasar oluştuğu belirtildi.
      
Olayın ardından kaçan PKK’lıların yakalanması için ilçe genelinde geniş çaplı operasyon başlatıldı.
      
Bu arada, ilçe merkezinde yaşanan çatışma nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı esnaf da kepenk kapattı.

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