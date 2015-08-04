Genelkurmay: Şırnak'ta 2 asker şehit oldu, bir asker ve bir köy korucusu yaralandı

Şırnak merkeze bağlı Milli Jandarma Karakolu’nda görevli askerler ile köy korucularına yönelik PKK saldırısında ilk olarak 2 askerin hayatını kaybettiği açıklanmış ardında sayı 3'e yükseltilmişti. Genelkurmay Başkanlığı iki askerin şehit olduğunu, yaralanan asker ve köy korucusunun hayati tehlikesinin bulunmadığı açıkladı.

DHA’da yer alan habere göre, Besta ile Cudi Dağı arasında kalan Balveren Beldesi ile Şırnak arasındaki yolda mayın ve patlayıcı kontrolüne çıkan askerlerle köy korucuları, saat 08.00 sıralarında Araköy Mevkii’ne geldi. Pusuda bekleyen PKK’lılar yola önceden döşedikleri el yapımı patlayıcıyı askerlerin geçişi sırasında uzaktan kumandayla infilak ettirdi, ardından roketatar ve uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Askerlerin de karşılık vermesiyle çatışma çıktı.

PKK’nın açtığı ilk ateş ve patlama anında, henüz kimlikleri öğrenilemeyen bir asker ile bir korucu yaşamını yitirdi, bir uzman çavuş ile bir korucu da yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan uzman çavuşun da hayatını kaybettiği iddia edildi. Ancak bu iddia Genelkurmay Başkanlığı tarafından yalanlandı.



Genelkurmay: 2 asker şehit oldu

Genelkurmay Başkanlığı, Şırnak'ta meydana gelen saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada iki askerin şehit olduğunu, yaralanan bir asker ve köy korucusunun hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"04 Ağustos 2015 tarihinde saat 07.23'te Şırnak / Merkez Balveren köyü-Geçitboyu köyü arasında Mayın / El Yapımı Patlayıcı (EYP) araması yapmak maksadıyla görevlendirilen Jandarma Yol Kontrol ve Mayın / EYP Arama Timine Bölücü Terör örgütü mensubu teröristler tarafından EYP'li saldırı düzenlenmiş, müteakiben uzun namlulu silahlarla saldırıda bulunulmuştur.

Saldırı sonucu kahraman bir Jandarma Uzman Çavuşumuz ile bir Jandarma Erimiz şehit olmuş, bir Jandarma Erbaşımız ve bir Geçici Köy Korucumuz yaralanmıştır. Yaralı personelimiz Şırnak Asker Hastanesi'ne sevk edilmiş olup, yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu menfur ve alçakça gerçekleştirilen saldırıda hayatlarını kaybeden kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Milletimize başsağlığı ve sabır, saldırıda yaralanan kahraman personelimize acil şifalar temenni ediyoruz."

Atak helikopterleri bölgede

Çatışma sonrası dağlık alana kaçan PKK’lı teröristlere karşı, hava destekli operasyon başlatıldı. Karadan zırhlı araçlar ve eğitimli askerler, kaçan teröristlerin izini sürerken, yerli yapım Atak helikopterleri de ilk kez bölgede bu operasyonda kullanılmaya başlandı. Cudi Dağı ve Besta Bölgesi’nin kesiştiği noktadaki dağlık alan, havadan ve karadan didik didik aranırken, teröristlerin kaçış güzergahındaki derin vadiler ve ormanlık alanlar abluka altına alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İki askerin ölüm haberinin arsından Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'i telefonla arayarak taziyelerini bildirdi.