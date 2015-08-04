Şırnak'ta mayın patlaması sonucu 3 asker hayatını kaybetti

Şırnak'ta el yapımı mayının patlaması sonucu 3 asker hayatını kaybetti.

Şırnak'ın merkeze bağlı Araköy köyü mevkisinde, Terör örgütü PKK'nın yola döşediği patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında patlatıldı.

Patlamanın ardından PKK'lıların roketatar ve uzun namlulu silahlarla düzenlediği saldırı sonucu araçtaki uzman çavuş ve er yaşamını yitirdi. Bir er ve köy korucusunu da yaraladı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan er de burada yaşamını yitirdi.



Kaçan PKK'lıların yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.