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Yüksekova'da kullandığı araçta patlayıcı bulunan polis tutuklandı

22 Mart 2022 16:30

 Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kullandığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı ele geçirilen İstanbul'da görevli polis memuru A.K. tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün ilçe çıkışındaki kontrol noktasında durdurulan araçta arama yapan polis ekipleri, paketler halinde gizlenmiş 52 kilo 500 gram patlayıcı buldu.

Gözaltına alınan sürücü A.K'nin İstanbul'un bir ilçe emniyet müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (AA-DHA)

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