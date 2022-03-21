Soylu'dan patlayıcıyla yakalanan polise dair açıklama: Hedefi İstanbul'du

Hakkari'de bir polis memurunun aracında 52 kilo patlayıcıyla yakalanmasına dair açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Hedefi İstanbul'du" dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İstanbul’da aktif olarak görev yapmakta olan bir polis memurunun kullandığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı bulunduğu ortaya çıkmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TV Net canlı yayınında konuya ilişkin açıklama yaptı. Soylu "Bu polisi biz 2019'da adli suçtan ihraç etmişiz. Sonra mahkeme kararıyla dönmüş. Hedefi İstanbul'du. Bu yıl, yılbaşından itibaren 15 bombalı eylem engellendi" dedi.

"Kuytul, kökü dışarıda bir adam"

Soylu Adana'da Furkan Vakfı'nın düzenlediği eyleme polisin sert müdahalesine ilişkin de açıklamalarda bulunurken, vakfın başkanı Alparslan Kuytul için "Alparslan Kuytul, kökü dışarıda bir adamdır" dedi.