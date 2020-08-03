Yüksekova'da bir araç uçuruma devrildi: 6 kişi hayatını kaybetti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Cilo-Sat Dağları bölgesine pikniğe giden, Milli Eğitim personeli ve sivillerin bulunduğu minibüs, şarampole yuvarlandı. Kazada 4'ü personel 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yüksekova'da meydana geldi. Cilo-Sat Dağları bölgesine pikniğe giden, içinde Milli Eğitim personeli ve sivillerin bulunduğu minibüs, freninin boşalması sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre, 4'ü Milli Eğitim personeli olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün sabah 09.45 cıvarında üzücü bir haberle sarsıldık. Yüksekova ilçesindeki Cilo sat göllerine pikniğe giden vatandaşlarımızın kaza yapmasıyla 6 vatandaşımızın vefat haberini öğrendik. Kaza yapanların 2 tanesi memur, 1'i ücretli oğretmen 1'i İŞKUR persolenimiz, 2'si sivil vatandaşımızdır. 1 sivil vatandaşımız da yaralıdır. Milli Eğitim camiamızın milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, ''Sabah saatlerinde pikniğe giden iki araç, milli eğitim personellerimizin içinde bulunduğu iki araç sanırım araçlarında bir arıza nedeniyle takla atmışlar. İki arkadaşımız da yaralı. İnşallah onlar sağ kurtulurlar. Genel olarak durum bu. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralıların durumu ağır. Helikopterlerimiz o bölgeye gitti. Şu an için elimizdeki bilgiler bu'' dedi.