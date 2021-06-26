Yüksekova'da 10 yıl sonra üniversite sınavı heyecanı

Altyapı yetersizliği ve güvenlik gerekçe gösterilerek 2011'den beri sınav salonu açılmayan yapılmayan Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 10 yıl aradan sonra Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu gerçekleştirildi.

Yüksekova'da güvenlik ve altyapı sorunu nedeniyle en son 2011 yılında yapılan ve o dönem ismi ‘Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’ olan YKS, ilk kez bu sene 36 okulda 7 bin 300 adayın katılımıyla gerçekleştirildi. Geç kalan adaylar, heyecanla sınava girecekleri okullara koştu. Kapılar kapandıktan sonra Yeni Mahalle'de bulunan Ahmedi Hadi İlkokulu ve Ortaokulu'na gelen Emrullah Ayhan, görevliler tarafından binaya alınmadı. (DHA)