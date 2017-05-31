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Yüksekova Belediye Eş Başkanı Adile Kozay serbest bırakıldı

Tutuklandıktan sonra yerine kayyım atanan Yüksekova Belediye Eşbaşkanı Adile Kozay tahliye edildi

31 Mayıs 2017 23:09

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 Aralık 2016 tarihinde gözaltına alındıktan 5 gün sonra tutuklanan Belediye Eşbaşkanı Adile Kozay tahliye edildi. Kozay'ın tutuklanması ardından İlçe Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, bugün kayyım olarak atanmıştı.

Hakkari 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasının ardından tutuksuz yargılanmasına karar verilen Kozay, "Örgüt üyesi olma" iddiasıyla tutuklanmıştı. Duruşmaya tutuklu bulunduğu Van T Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS sistemi ile katılan Kozay, denetimli serbestlik şartı ile serbest bırakıldı. 

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