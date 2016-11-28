Yüksekokul müdüründen sekretere: Atölyeye bak, sevişen öğrenci var mı!

Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Halil Demir'in Yüksekokul Sekreteri Ülker Ünal'a "Atölyeye bak, sevişen öğrenci var mı?" dediği öne sürüldü. Müdür Demir’in kendisine mobbing uyguladığını da iddia eden Ünal "Müdürümüz güvenlik görevlilerinin yanında 'Sekreter hanım atölyenin arkasını kontrol ediyor musun? Sevişen öğrenci var mı bakıyor musun?' demiştir. Tüm yetkilerim elimden alınarak temizlik şefi durumuna sokuldum" diyerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Akdeniz Üniversitesi’ne (AÜ) bağlı olarak hizmet veren Elmalı Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul Sekreteri Ülker Ünal’ın ‘mobbing’ (Psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz) iddiaları ile karıştı.

Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Halil Demir’i hedef alan iddialarını Antalya Cumhuriyet Savcılığı başta olmak üzere Başbakanlık İletişim Merkezi(BİMER), İnsan Hakları Kurulu ve AÜ Rektörlük yönetimine resmi dilekçe ile ileten Ünal, başka bir okula tayin edilmeyi talep etti.

Tayin içim mahkemeye başvurdu

Tayin talebi ile ilgili Elmalı Asliye Hukuk Mahkemesi’ne de başvuran Ünal, mahkeme kararı ile Korkuteli Meslek Yüksekokulu’na Yüksekokul Sekreter Vekili olarak geçici görevlendirildi. Ünal, kendi imzasını taşıyan suç duyurularında, Okul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Demir tarafından psikolojik şiddet gördüğünü, sözlü tacize uğradığını, küçük düşürüldüğünü, baskı altında tutulduğunu, namusuna iftira atıldığını, görevini yapmasının engellendiğini iddia etti.

"Temizlik şefi gibiyim"

Savcılığa yaptığı suç duyurusunda okulun güvenlik görevlilerin yanında gerçekleşen bir diyalogu anlatan Ünal, “Müdürümüz güvenlik görevlilerinin yanında alaycı bir biçimde ‘Sekreter hanım atölyenin arkasını kontrol ediyor musun? Sevişen öğrenci var mı bakıyor musun?’ demiştir. Tüm yetkilerim elimden alınarak beni pasif ve vasıfsız duruma getirip temizlik şefi muamelesi durumuna sokan müdürümüzün bana gösterdiği psikolojik baskılardan dolayı sağlığım da bozulmuştur” dedi.

"Tuvalet malzemesi için sponsor aradım"

Okulun genel ihtiyaçları ile ilgili konularda da esnaftan sponsorluk bulmaya zorlandığını da ileri süren Ünal, “Kalemde para olmasına rağmen ufak meblağlarda bile harcama yaptırmıyor ve arıza, tadilat, kaçak bakım ya da alınması gereken tuvalet ihtiyaçları için Elmalı’da bulunan esnafları tek tek dolaşarak sponsor bulmamı sürekli dile getirmiş ve asli görevimmiş gibide sürekli benden rapor istemiştir. Bu konuda esprilere bile maruz kaldım” diye konuştu.

"Güvenlikle ilişkin mi var?"

Yine okulun güvenlik personelinin şahit olduğunu iddia ettiği bir olayı dilekçesinde anlatan Ünal, şöyle konuştu: “Müdürümüz tarafından iki güvenlik personelimizle birlikte odaya çağrıldık. Müdür yabancı araçların okula girişinin düzgün yapılmadığını söyledi. Güvenlik personeli M.A.’ya suçlama yönelterek, ‘Güvenliğe giren yabancılar senin arkadaşınmış. Ne o yoksa kızları mı ayarlıyorsun ona’ demiştir. Bengüvenlik personeline kefil olup kendisini savununca da bana ‘Ne o Mikail’i niye bu kadar savunuyorsun? Yoksa aranızda ilişki mi var’ demiştir.”

"Ahlâksız bir kadın"

Ülker Ünal tarafından gündeme taşınan iddiaların asılsız olduğunu savunan Yrd. Doç. Dr. Halil Demir, şöyle dedi: “Bu ahlaksız bir kadın. Söyledikleri her şey yalan. Şehir merkezinde çalışmak adına bana iftira atıyor. Zaten bu konularla ilgili açılan idari soruşturmalar var. Ayrıca ben kendisine manevi tazminat davası açtım. İlk duruşma 2017 Mart ayında görülecek.

"Disiplin suçları var"

Kendisinin almış olduğu 5 ayrı disiplin cezası var. Gittiği yerde de sorun çıkardığını duyuyoruz. Ne kamera konusu ne de diğer suçlamaları kabul etmiyorum. Benim anlım ak. Tazminat davasını kaybedeceğini anlayınca bu konuları yeniden gündeme taşıyor. Üniversite yönetimimizde bu kadının nasıl bir yapıya sahip olduğunu çok iyi biliyor.”