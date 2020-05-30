Yükseköğretime girişte yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıt kaldırıldı. Ancak bu karar başarı sıralaması şartı olan hukuk, mimarlık, mühendislik, tıp gibi programları kapsamıyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç "yurt dışında okuyan Türk öğrencilerimiz ile yabancı uyruklu öğrencilerin, "kaliteden taviz vermeden" ülkemizde okumalarını kolaylaştıracak önemli düzenlemeler yaptık" dedi. Saraç’ın resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Yükseköğretimimizi Covid-19 salgını sonrasındaki küresel değişime, yeni ve zorlu sürece hazırlamak ve özellikle uluslararasılaşmada son yıllarda katettiğimiz büyük mesafeyi kaybetmemek amacıyla bir dizi kararlar aldık.

Küresel salgın ve sağlık endişeleri nedeniyle ülkemize dönmek isteyen yurt dışında okuyan Türk öğrencilerimiz ile yabancı uyruklu öğrencilerin, “kaliteden taviz vermeden” ülkemizde okumalarını kolaylaştıracak önemli düzenlemeler yaptık.

Uzaktan öğretim mesajı

Uluslararası üniversite sıralamalarında önde bulunan üniversitelerde okuyan öğrencilerimizin YÖK'e iletmiş oldukları ülkemizde okumaya devam etme taleplerini önemli buluyoruz. Yapılan düzenlemelerin yükseköğretimimiz için hayırlı olmasını dileriz.

Önümüzdeki günlerde de üniversitelerimizdeki “uzaktan öğretim” ile ilgili aldığımız yeni kararlarımızı kamuoyu ile paylaşmayı planlıyoruz.

Küresel salgın sürecini retorik ile değil pratik sonuçlar üreten düzenlemeler ile yönetmeye ve ülkemiz yükseköğretimi için fırsata çevirmek için çalışmaya devam edeceğiz…

Yüzde 50 kısıt kalktı

YÖK’ün küresel Koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni düzenlemelere gitti. Covid-19 Küresel Salgını dolayısıyla sadece 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı güz dönemi yatay geçiş işlemlerine mahsus olacak, öğrenci merkezli düzenlemelerin ana hatları ise şu şekilde:

İlk binde yer alan üniversitelerde eğitim görenlere ek fırsat verildi. Üniversite sıralamalarında ilk binde olan üniversitelerde okuyan öğrencilere ayrıca yeni bir imkan daha tanındı.

Başarı sıralaması şartı bulunan ‘Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Öğretmenlik, Mühendislik ve Mimarlık' programları için olan yurt dışı yatay geçiş kontenjan kısıtlaması, Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olan sıralama kuruluşları tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının herhangi birinde ilk binde yer alan üniversitelerin programlarındaki öğrenciler için, geçerli olmayacak.

"Fırsat penceresi"

Dolayısıyla ilk binde yer alan üniversitelerde okuyan Türk öğrencilere ülkemizde eğitim ve öğretim görebilmeleri için yeni bir fırsat penceresi açılmış oluyor. Bu düzenleme yurtdışına giden ve üstün nitelikli üniversitelerde okuyan başarılı öğrencilerin tekrar Türkiye'deki üniversitelerimize kazandırılmasının yolunu da açacak.

Türkiye’deki açık öğretim programlarından herhangi birine yatay geçiş imkanı da bu kapsamda açıklanan yenilikler arasında. 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılına mahsus olmak kaydıyla, ÖSYS/YKS Puanına veya muadil belgelere sahip olmak koşulunu sağlamaları halinde dileyen öğrenciler, Türkiye’deki açık öğretim programlarından herhangi birine yatay geçiş başvurusu yapabilecek. Bu durumda ilgili üniversiteler bu öğrencilerin programa intibaklarını gerçekleştirecek.

Tüm sınıflar kararı

Küresel Salgın dolayısıyla ve 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemi ile sınırlı olmak üzere öğrenciler, birinci sınıf ve son sınıf da dâhil bütün sınıflara yatay geçiş başvurusu yapılabilecektir. Bu şekilde yurt dışında okuyan tüm öğrenciler, okudukları sınıf ne olursa olsun belli şartlar dâhilinde Türk yükseköğretim sistemine dâhil olabilecek.

Bilindiği üzere mer’i mevzuata göre ilk ve son sınıflara yatay geçiş yapılamamaktadır. Dolayısıyla bu düzenlemede küresel salgın dönemine mahsus olmak üzere geniş bir imkan sunulacak.

Türkiye'ye yatay geçiş

YÖK Başkanlığı tarafından, Covid-19 Küresel salgını dikkate alınarak sadece “2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı güz dönemine mahsus olmak” üzere Türkiye'deki üniversitelere yatay geçiş hususları ise şu şekilde aktarıldı:

Ülkemizdeki üniversitelere yatay geçiş kontenjanları artırıldı, İlk bindeki üniversitelerden yatay geçiş talep edenler için yeni imkanlar sunuldu, birinci ve son sınıfa da yatay geçiş başvuru imkânı sağlandı, şartları sağlayan ve dileyen öğrenciler için de açıköğretim programlarına geçiş yapabilmelerinin yolu açıldı.

“Öğrenci merkezli"

Salgın nedeniyle ortak programlarda okuyan öğrencilerden yurt dışına gitmek istemeyen öğrenciler için şu ifadelere yer verildi:

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumundan dijital imkanlarla ve uzaktan öğretim ile ders alabilmesi, iki yükseköğretim kurumunun da uygun görmesi halinde öğrencilerin Türkiye’de kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunda eğitim alabilmesi, Türkiye’deki yükseköğretim kurumundan aldıkları derslerin yurt dışındaki üniversite tarafından sayılabilmesi, yurt dışında eğitim almaları gereken dönemlerin değiştirilebilmesi, öğrencilerin talebi halinde ortak programdan çıkarak kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundaki eşdeğer programa geçebilmesi, seçeneklerinden birisini, program özelinde ve öğrenci merkezli değerlendirerek karara bağlayabilecek.

Yeni imkânlar tanındı

YÖK, bu yıla mahsus olmak üzere yaptığı diğer değişiklikleri şöyle ifade etti:

Geç mezuniyet durumlarına yönelik yeni haklar tanındı. Salgın dolayısıyla pek çok ülkede lise mezuniyet sınavlarının sonbahara ertelenmesi, geç mezuniyet ile salgın nedeniyle alınan tedbirler dolayısıyla ülkemizde eğitim görmek isteyen uluslararası öğrenci adaylarına ‘2020-2021 akademik yılı güz dönemine mahsus olmak üzere' bazı yeni imkânlar tanındı.

Adaylar ön kayıt yaptırabilecek, ayrıca başvuru ve kayıt süreci 15 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılarak geç kayıt yapılabilecek. Eğitim ve öğretime başladıktan sonra kayıt yaptıranlara hızlandırılmış telafi eğitimi verilebilecek. Geç kayıt yaptıran öğrenciler güz döneminde kayıt dondurarak eğitime bahar döneminde başlayabilecek.

Eğitim ve öğretim dönemi başladığında kayıt yaptırmış, ancak ülkemizde veya kendi ülkelerinde alınan tedbirler nedeniyle gelemeyen öğrencilere, bu tedbirler kalkıncaya kadar 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde dersleri dijital imkânlarla uzaktan öğretimle verilebilecek.

Uluslararası öğrencilerin klinik alanlar dışındaki lisansüstü programlara, YÖK’ten bir günde alınabilen ‘Okul Tanıma Belgesi' ile kayıt yaptırılabilmesine de imkân tanındı.