Yükseköğretime Geçiş Sınavı sona erdi

Üniversitelere öğrenci yerleştirmek amacıyla düzenlenen sınavın birinci aşaması olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) saat 10.00'da başladı.160 dakika süren sınavda 2 milyon 265 bin 902 aday başvuruda bulundu.

Erken saatlerden itibaren sınava girecekleri binalara gelen adaylar, kimlik kontrolü yapılarak ve güvenlik kontrolünden geçirilerek sınav salonlarına alındı. Sınav binalarının kapıları saat 09.45'te kapatılarak, bu saatten sonra gelenler alınmadı.

Sınavda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ortak müfredata dayalı Türkçe testi, sosyal bilimler testi, temel matematik testi ve fen bilimleri testi yer alıyor. YGS'de Türkçe'den 40, tarihten 15, coğrafyadan 12, felsefeden 8, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5, temel matematikten 40, fizikten 14, kimyadan 13, biyolojiden ise 13 soru yöneltiliyor.

Sınavda adaylara 160 soru için 160 dakika süre verildi

Adaylar, sınav başladıktan sonra ilk 120 dakika veya son 15 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyecek, kısa süre için bile olsa salondan çıkamayacak. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday, bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 120 dakikası tamamlanana kadar sınav binasında bekletilecek.

Öte yandan, saat 07.00'den 09.45'e kadar il ve ilçelerdeki nüfus müdürlükleri açık tutularak, kimliğini kaybeden adayların nüfus cüzdanlarını edinebilmelerine imkan sağlandı.