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Yaşam

Yükseköğretimde Kapadokya mucizesi

Kapadokya Yüksek Okulu, dinamik yapısıyla Kapadokya bölgesinin kalkınmasına katkıda bulunacak.

07 Ağustos 2008 03:00

İlke Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından Ürgüp’e bağlı Mustafa Kemal Paşa beldesinde kurulan Kapadokya Meslek Yüksek Okulu, yüksek öğretim alanında farklı bir deneyim olarak yerini aldı. Yazar Alev Alatlı, iş adamı Ömer Faruk Berksan gibi tanınmış kuruculara sahip olan bu vakıf-meslek yüksek okulu, Kapadokya yöresinin kalkınma potansiyelini harekete geçirme gayesiyle kuruldu.

Okul, Kapadokya bölgesinin kalkınmasına katkıda bulunmak istiyor

Milliyet Gazetesi’nden Elif Kurgu’nun okul kurucularından Alev Alatlı ile yaptığı söyleşide, Alatlı okulun kuruluş amacını şu şekilde açıklıyor:  “Kapadokya’nın müthiş bir kalkınma potansiyeli var ama bu potansiyeli gerçekleştiremiyordu. Kapadokya bölgesi Kırşehir, Aksaray, Niğde ve Kayseri illerini kapsıyor. Başta, turizm, sonra bağcılık bahçecilik, tarım ve hayvancılık imkânlarına karşın, yoğun göç vermiş bir bölge. Diğer yanda da, pırıl pırıl, gencecik insanların göçtükleri şehirlerde içine düştükleri perişanlıktan duyduğum üzüntü…Diğer yandan birbirine benzeyen bölümleri olan ve mezun olunduğunda iş bulaman gençler.”

“Biliyor musunuz, Türkiye’de atların dişini fırçalamak için yurtdışından işin uzmanı geliyor ve 5 bin dolar alıyor. Biz niye Türkiye’de at bakıcısı yetiştirmiyoruz?… Genç nüfusumuzu kendilerinin ve ailelerinin geçimini sağlayabilecek becerilerle donatamazsak bugünün Kandil Dağı, yarının Erciyes’i olabilir.”

Alatlı’nın belirttiği gibi, Kapadokya yöresinde işsizlik ve yerel kalkınma sorunlarına çözüm bulmak amacıyla kurulan okul, özelikle bölge ekonomisinin ihtiyacı olan vasıflı elemanları yetiştirmek amacıyla at antrenörlüğü, şarap üretim teknolojisi, organik tarım, turizm işletmeciliği, aşçılık gibi programlarda öğrenci kabul etmeye başladı. Bunun yanında, Kapadokya Meslek Yüksek Okulu, bu yıl, borsa-finans, lojistik, dış ticaret ve kuyumculuk gibi bölümleri bünyesine kattı.

İlk mezunların tamamı iş buldu

Bu bölümlerin ilk mezunları, kısa sürede iş bularak çalışma yaşamına atılmış durumunda. Bu sonuçta, mütevelli heyetinin ciddi katkısı bulunuyor. Örneğin, Türkiye’nin ilk özel havaalanı Hezarfen’in sahibi ve Kapadokya Meslek Yüksekokulu’nun kurucularından olan  Ömer Faruk Berksan’ın himayesinde Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü ile sivil havacılık sektörü arasında sağlam bağlar kuruldu. Bu sayede, Bu bölümün mezunları giderek büyüyen sivil havacılık sektöründe kısa sürede iş buldu (tempo 24).

Türk eğitim sisteminde, farklı ve önemli bir deneyim olarak yerini alan Kapadokya Meslek Yüksek Okulu hakkında daha detaylı bilgi almak için, okulun web sitesi olan kapadokya.edu.tr adresini  ziyaret edebilirsiniz.


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