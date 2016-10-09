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Politika

Yükseköğretimde bir ilk; Akademik Yıl Cumhurbaşkanlığı Küliyesi'nde başlayacak

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç "Akademik yıl açılışları bir şölen haline gelecek" dedi

09 Ekim 2016 15:22

Bu yıldan itibaren akademik yıl açılışlarının Türkiye genelindeki tüm üniversite rektörlerinin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törenle yapılacağı belirtildi. Bu yılki açılış Külliye'deki kongre salonunda 18 Ekim Salı gerçekleştirilecek. 2016-2017 Yükseköğretim Akademik Yılı Külliye'de yapılacak resmi törenle açılmış olacak.

KHK ile ihraç edilen akademisyenler ‘Kocaeli Dayanışma Akademisi’ni açmıştı:

Sabah gazetesinden Ceyda Karaaslan'ın haberine göre, törene devlet ve vakıf üniversitelerinin rektörleri başta olmak üzere idari kadro ve başarılı öğrenciler de katılacak. Törene 2 bine yakın akademisyen davet edildi.

Tören 18 Ekim'de

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından "ülkedeki birlik ve beraberlik ruhunu canlı tutmak için yapıldığı" iddia edilen düzenleme geleneksel hale getirilecek. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç "Akademik yıl açılışları bir şölen haline gelecek" dedi. Bölgesel kalkınmada lokomotif üniversiteler belirlediklerini anlatan Saraç "2006'tan sonra kurulan bazı üniversitelere böyle bir misyon vereceğiz. 100'e yakın kriter belirledik. Bu hafta aday olan üniversiteleri eleyerek sayısını 5'e indireceğiz. Bu üniversiteleri Cumhurbaşkanımız 18 Ekim'deki törende açıklayacak" dedi. Saraç, yükseköğretimde 'FETÖ' ile mücadele kapsamında kritik ve öncelikli alanlarda öğretim üyelerinin mülakatla alınabileceğini de belirtti.

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