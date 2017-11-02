Yükseköğretim kurumlarının geleceği masaya yatırıldı

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Gelişim Üniversitesi Kamuoyu ve Toplum Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Yükseköğretim ve Yükseköğretim Kurumlarının Geleceği” başlıklı çalıştayda, eğitim sisteminin değişen dünya standartlarına daha uygun hale getirilmesine dair öneriler sunuldu.

Türkiye\'nin farklı üniversitelerinden alanında uzman akademisyenlerin bir araya geldiği çalıştayda; “Türkiye’de Spor Eğitimi ve Geleceği”, \"Türkiye’de Sanat Eğitimi ve Geleceği\", \"Türkiye’de Mimarlık ve Mühendislik Eğitimi ve Geleceği”, \"Türkiye’de Sağlık Eğitimi ve Geleceği\" ve “Türkiye’de İnsani ve Toplum Bilimlerinin Eğitimi ve Geleceği” başlıklı konular ele alındı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Mütevelli Heyet Başkanı Abdülkadir Gayretli, bu ve benzeri çalıştayların sık sık yenilenmesi gerektiğini belirtti.

Programın açılış sunumunu gerçekleştiren Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünsal Sığrı ise, \"Dünyadaki değişimler eğitimdeki değişimleri de etkiliyor. Dünyada hiper düzeyde karşılıklı bağımlılıklar ve hareketlilik var, mal kapitalizmi yerini hızla entelektüel kapitalizme bırakıyor, toplumsal ilişkiler mekânlardan bağımsızlaşıyor, nüfus yapılar, yaşam biçimi ve yaşam tarzları değişiyor. Türkiye, kültürel inovasyon endeksinde 68\'inci sırada ve ülkede İngilizce konuşma oranı düşük. Üretimde iyi durumdayız ancak pazarlama, satış, AR-GE ve iş geliştirmede eksiğiz\" dedi.

Çalıştay süresince beş ayrı grup altında tartışılan konular sonucunda ortaya çıkan sonuç ve öneriler, İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlanacak.

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