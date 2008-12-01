Yükseköğretim bütçesi belirlendi

2009 yılına ait bütçe rakamları oluşturulurken, üniversitelere ve YÖK’e ayrılan bütçe de belirlendi.



2009 yılında üniversitelere ve YÖK'e toplam 8 milyar 772 milyon 719 bin YTL ödenek ayrılırken, üniversitelerin 1999 yılındaki bütçesi ise 676 milyon 899 bin YTL idi. 10 yılda üniversitelere ayrılan bütçe yaklaşık olarak 13 kat artış gösterdi.



Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi oluşturulurken, üniversitelere ve YÖK'e ayrılan bütçede geçen yıla göre 1 milyar 454 bin 435 YTL artış sağlandı. Bu artış içerisinde 2008 yılında kurulan 9 üniversite için ayrılan pay ise sadece 101 milyon 2 bin 200 YTL gibi çok düşük bir rakamda kaldı. Toplam olarak 94 üniversite ve YÖK'e 2009 yılının bütçesinden 8 milyar 772 milyon 719 bin 225 YTL kaynak ayrılırken YÖK'ün bütçesi ise 43 milyon 615 bin YTL oldu.



YÖK ve 50 devlet üniversitesine 1999 yılında ayrılan bütçe 676 milyon 899 bin YTL olurken, bu bütçenin Gayrisafi Yurtiçin Hasıla (GSYH) içerisindeki payı 0.65'e denk düşüyordu. 2000 yılında ayrılan bütçe 1 milyar 54 milyon 610 bin YTL'ye çıkarken GSYH içindeki payı ise 0.62'ye düştü. 2001 yılında ayrılan bütçe 1 milyar 364 milyon 901 bin YTL'ye çıkartılmasına karşın GSYH içindeki payı yüzde 0.58'e kadar düştü. 2001 ekonomik krizinin ardından ise 2002 yılında üniversitelere ayrılan bütçe 2 milyar 495 milyon 967 bin YTL'ye GSYH içindeki payı ise yüzde 0.70'e kadar çıktı.



2005 yılında bütçede önemli artış



2003 yılında da üniversitelere ayrılan bütçe yapı 3 milyar 346 milyon 669 bin YTL'ye ve GSYH içindeki payı yüzde 76'e çıkartılırken, 2004 yılında üniversitelere ayrılan bütçedeki artış biraz düşük tutuldu. 2004 yılında 3 milyar 689 bin 754 YTL'ye artırılan üniversite bütçesinin GSYH içindeki payı neredeyse 1999 yılı oranına gerileyerek yüzde 0.67'ye düştü. Dönemin hükümeti, 2005 yılında ise üniversiteye ayrılan bütçede 1 milyar 528 milyon 711 bin YTL'lik artış sağlayarak bütçeyi 5 milyar 218 bin 465 bin YTL seviyesine, GSYH içindeki payını ise yüzde 0.79'a kadar yükseltti.



Bütçe artışı düşük kaldı



2006 yılında ise yeni üniversite açılışlarına tüm hızıyla devam eden hükümet bütçede artışı düşük bırakarak üniversitelerin bütçesini 5 milyar 846 milyon 82 bin YTL'e kadar artırırken GSYH içindeki payını ise yüzde 0.78'e düşürdü. 2007 yılında ise üniversitelere ayrılan bütçe 6 milyar 586 milyon 692 bin YTL'ye çıkarken, GSYH içindeki payı ise yüzde 0.77'şe düştü. 2008 yılı bütçesinde ise 17 yeni üniversite kurulmasına karşın bütçedeki artış sadece 731 milyon 592 bin YTL'de kaldı ve 7 milyar 318 milyon 284 bin YTL'ye çıktı. Üniversitelere ayrılan bütçenin GSYH içindeki payı ise yüzde 0.72'ye kadar geriledi. 2009 yılı bütçesinde ise yeni kurulan 9 üniversite ile birlikte üniversitelere 8 milyar 772 milyon 719 bin YTL bütçe verilirken GSYH içindeki pay da yüzde 0.79 oldu.



Üniversitelere son 10 yılda yapılan bütçe artışı 8 milyar 95 milyon 820 bin YTL olmasına karşın GSYH içindeki pay bakımından artış on binde 14 gibi düşük bir oranda kaldı. Ayrıca 10 yıl içerisinde 44 yeni üniversitenin kurulması nedeniyle üniversitelere ayrılan bütçe artışının düşük kaldığı gözler önüne serildi.



-YÖK VE ÜNİVERSİTELERE AYRILAN BÜTÇE





YIL BÜTÇE(Bin YTL) GSYH Payı

1999 676.899 0,65

2000 1.054.610 0,62

2001 1.364.901 0,58

2002 2.495.967 0,7

2003 3.346.669 0,74

2004 3.689.754 0,67

2005 5.218.465 0,79

2006 5.846.822 0,78

2007 6.586.692 0,77

2008 7.318.284 0,72

2009 8.772.719 0,79

