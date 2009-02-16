'Yükseköğrenim kredi borçları ertelensin' teklifi

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat, ekonomik büyümenin yüzde 2 veya altında gerçekleşmesi durumunda, yükseköğrenim kredi borçlarının ertelenmesini öngören kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sundu.



Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifine göre, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, öğrenim kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara, her yıl için Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki artışların yarısı uygulanarak hesaplanacak miktar ilave edilerek belirlenecek.



Borçlunun taksitleri, TÜİK'in açıkladığı ekonomik büyüme rakamlarının yüzde 2 veya altında gerçekleşmesi durumunda ertelenecek.



Teklifin gerekçesinde, devletin, yükseköğrenim kredi borçlarına uyguladığı faiz oranlarını düşük tutarak, kredinin geri dönüşünü garanti altına alacağı belirtilerek, ekonomik kriz ortamında haciz uygulaması yerine borçların ertelenmesi yoluna gidilmesinin, toplumsal huzur ve refahın korunmasına destek olacağı kaydedildi.



Gerekçede, “TÜİK'in açıkladığı büyüme rakamıyla ertelenecek kredi borçları, ailelerde yıkıma yol açmadan kurumun alacağını garanti altına alacaktır” denildi.





