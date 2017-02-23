"Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düşürülmesi milliyetçileri evete çekme ve CHP'li vekillere gözdağı taktiğidir"

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın 3 ay önce Yargıtay’ın onadığı hükmün Başbakanlık tezkeresiyle TBMM Genel Kurulu’nda okunarak vekilliğinin düşürülmesi; siyaset kulislerinde anayasa değişiklik referandumuna iki aydan daha az bir süre kala "düşünülmüş siyasi bir hamle" olarak yorumlandı. Yüksekdağ’ın henüz tutuklanmadan önce 22 Eylül 2016 tarihli Yargıtay kararının referanduma yönelik kampanyaların başladığı dönemde gündeme alınarak milletvekilliğinin düşürülmesinin kararsız olan milliyetçi seçmeni ‘Evet’ yönünde etkilemeyi amaçladığı değerlendirmeleri yapılıyor. Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, Yüksekdağ hakkındaki kararın kampanya kapsamında propaganda aracı olarak kullanılabileceği ve CHP'li muhalif vekillere gözdağı olduğu dile getiriliyor.

Yüksekdağ’ın vekilliğinin düşürülmesinin ardından benzer durumda olan bazı milletvekillerinin durumu da gündeme geldi. Tutuklu olan HDP Milletvekili Nursel Aydoğan, geçen ay Diyarbakır 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin “terör örgütü üyesi olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek” suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Aydoğan hakkında verilen bu karar son düzenlemeyle 5 yılın altında bir ceza olduğu için ilgili İstinaf Mahkemesi’nde de görüşülecek. İstinaf Mahkemesi’nde ceza onanırsa Aydoğan’ın da vekilliğinin düşürülmesinin olası olduğu dile getiriliyor. Benzer şekilde HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında da önceki gün verilen 5 ay hapis cezasının İstinaf Mahkemesi’nde onanması durumunda vekilliğinin düşürülmesinin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Aynı şekilde terör örgütü propagandası yapma suçlamasıyla dava süreçleri devam eden CHP’li vekiller hakkında da benzer bir sürecin işleyebileceği konuşuluyor. 57 CHP’li hakkında toplam 211 dosya bulunurken, söz konusu dosyaların yargı süreçleri devam ediyor.

Çiçek inisiyatif almıştı

Yüksekdağ’ın vekilliğinin düşürülmesinde uygulanan yöntemin de geçmişte hiç uygulanmayan bir yöntem olması dikkat çekti. 24. yasama döneminde dönemin BDP Milletvekili Kemal Aktaş hakkındaki 2 yıl 1 ay hapis cezasının Yargıtay’da onanmasının ardından konu gündeme gelmişti. Dönemin TBMM Başkanı Cemil Çiçek, inisiyatif alarak Aktaş hakkında hazırlanan Başbakanlık tezkeresinin Genel Kurul’da okutulmamasını sağlamıştı. Çözüm sürecinin başlamasının ardından 3. Yargı Paketi olarak adlandırılan yasa değişikliğinde yapılan düzenlemeyle de Aktaş’ın dosyası düşürülmüştü.

HDP’de MYK toplanıyor

Yüksekdağ’ın milletvekilliğinin düşürülmesi, HDP’li İdris Baluken’in ise ikinci kez tutuklanmasının ardından HDP MYK yarın olağanüstü toplanacak. Edinilen bilgiye göre parti tabanında yüksek sesle dillendirilmeye başlanan Meclis’ten çekilme talepleri de toplantıda ele alınacak. Ancak parti yönetiminde HDP’nin TBMM’den çekilmesi yönünde bir görüş konuşulmuyor.

Avukatlarıyla dün görüşen Yüksekdağ ise "Biz vekâletimizi iktidardan veya mahkemelerden değil, halktan aldık. Vekilliğimizi düşürecek olan da halktır. Gerisinin bizim için hiçbir hükmü yoktur" mesajını iletti.