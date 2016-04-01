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Yüksekdağ’dan tutuklu akademisyen Mungan’a: Onurlu duruşundan güç alıyoruz

“Bilincin, düşüncenin ve güzelliğin gücü kazanacak, buna eminiz”

01 Nisan 2016 00:33

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, tutuklu akademisyen Esra Mungan’ın bulunduğu Bakırköy hapishanesi önündeki özgürlük nöbetini ziyaret etti. Yüksekdağ, Mungan’a yazdığı mektupta “Senin ve tüm onurlu, barış isteyen akademisyenlerin duruşundan güç alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bianet’in haberine göre, Yüksedağ’ın mektubundaki ifadeler şöyle:

“Sevgili Esra hocam,

“Özgürlük ve barış sözleri söylemek güzel; ama o sözlerin arkasında bu kadar güçlü ve onurlu durmak daha güzel!

“Senin hapishane duvarları arkasında olduğunu bilmek bizim için kötü bir deneyim. Güzelliğin hapsedilemeyeceğini biliyoruz ama… Bu bize güç veriyor. Senin ve tüm onurlu, barış isteyen akademisyenlerin duruşundan güç alıyoruz.

“Bilincin, düşüncenin ve güzelliğin gücü kazanacak, buna eminiz.”

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