Figen Yüksekdağ'dan Star gazetesine suç duyurusu

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, “kişilik haklarına saldırı” ve “gerçeğe aykırı yayın” gerekçeleriyle Star gazetesi adına yayın sahibi Murat Sancak ve Sorumlu Müdür Özkan Demir hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yüksekdağ ile ilgili daha önce yapmış olduğu benzer bir haberle ilgili, Basın Konseyi Yüksek Kurulu tarafından kınama cezasına çarptırılan gazeteyle ilgili şikayet dilekçesinde “Star gazetesi gerek basılı olarak gerekse internet yoluyla haber yaptığı sitesi aracılığıyla HDP ve Yüksekdağ'a hakaret etmeyi, hedef göstermeyi bir alışkanlık ve habercilik kültürü haline getirdi” ifadelerine yer verildi.

Bianet’in yaptığı habere göre, suç duyurusuna konu haberler, dün Star gazetesinin internet sitesinde “Yüksekdağ'ın Alçakları Öldürüldü” ve “Figen Yüksekdağ O Alçakların Cenazesinde” başlıklarıyla yayınlandı.

Yüksekdağ’ın avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bugün yaptığı şikayette, Star Medya Yayıncılık A.Ş. adına Yayın Sahibi Murat Sancak ve Sorumlu Müdür Özkan Demir’in yargılanması istendi.

'Mumları Söndü' ifadesiyle Aleviler aşağlandı

Suç duyurusu dilekçesinde, haberlerle ilgili neden şikayette bulunulduğu şöyle açıklandı:

İlk haberde İstanbul'da katledilen iki kadınla ilgili, Yüksekdağ kastedilerek ‘Star'a bomba koyanlar Figen'in kankası çıktı’ ifadesi yer aldı. Haberin ara başlıklarından birinde de yaşamını yitiren kadınların, muhtemel ki cenazelerinin Cemevinden kaldırılmış olmasını referans alarak mezhepsel kimliklerine gönderme yapıldı ve 'Mumları Söndü' ifadesi ile Aleviler aşağılandı.

Kamu barışını zedeler nitelikteki haber, halkın bir bölümü üzerine mezhepsel ayrımcılık temelinde yapılmış ve sonuçları itibariyle de açık ve yakın bir tehlikeye de vesile olabilecek nitelikte.

Haber içeriğinde 'Sicilleri Kabarık' ve 'Partili Bombacı' ifadeleri ile gerçek olmayan bilgiler yanıltıcı ve Yüksekdağ’ı karalama amacı güdecek biçimde servis edildi.

İkinci haberde de Yüksekdağ’ın son dönemde devlet eliyle infaz edilen kadınlar ve yaralı haldeyken infaz edilen Erbay ve Öter'e dair konuşmasının içeriği çarpıtılmış, beyanları tahrif edilmiştir.

HDP ve Yüksekdağ bu haberleri basın özgürlüğü kapsamında görmemekte, AKP yanlısı yayın yapma anlayışının yarattığı manipülatif, siyasi bir saldırı olarak değerlendirmektedir.

Muhtemel saldırıya karşı önleme başvurusu

Gazetenin bu haberlerle Yüksekdağ’ı hedef gösterdiğinin belirtildiği dilekçede, bunun güvenlik hakkı doğurduğu ve Yüksekdağ’ın muhtemel bir saldırıyla karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.

Şikayet dilekçesinin, savcılık tarafından “önleme başvurusu” olarak da ele alınması talep edildi.

Star gazetesinin haberleriyle özgürlük ve güvenlik hakkı ile örgütlenme hakkını ihlal ettiği de eklendi.

Gazete yöneticilerinin şu suçlardan soruşturulması istendi: “Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanuna muhalefet”, “Basın ve internet yolu ile kişilik haklarına saldırı ve kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayım yapılması”, “Türk Ceza Kanununun 125. maddesi uyarınca hakaret”, “TCK’nın 28. maddesindeki tehdit”, “TCK’nın 216. maddesi uyarınca Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama.”