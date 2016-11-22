T24 LogoT24 Logo
Politika

Yüksekdağ'dan mektup: Tecavüzü kutsayanlara karşı eşit bir yaşama inanmak suçsa, bu suça devam

"Kadınların özgürlük aşkına ihanet etmeyeceğini görecekler"

22 Kasım 2016 17:13

Grup toplantısında, tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın cezaevinden yolladığı mektubu okundu. Yüksekdağ mektupta "Cinsel istismara af yasasına karşı gerçekleştirilen birleşik mücadeleyi selamlıyorum" dedi. 

HDP Grubu'nda Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen konuştu: Ne hesap ettiğiniz gibi burayı size terk edeceğiz, ne de figüran olacağız

Yüksekdağ'ın böyle gözaltına alınmıştı: 

Yüksekdağ'ın cezaevinden yolladığı mektubu şöyle:

"Tecavüzü kutsayanlar karşısında eşit bir yaşama inanmak suçsa, bu 'suçu' işlemeye devam..."

Şiddetin amacı korku salmak, teslim olmaktır. Bu şiddete en esaslı cevabı korkmayan, teslim olmayan kadınlar verebilir. Şiddetin, yoksulluğun, güvencesizliğin, eşitlik ve küçümsemenin duvarlarıyla hapsedilen tüm kadınlar için iyilik ve cesareti kuşanmanın ilham olmanın zamanıdır.

"Her şey çok zor görülebilir. Kadına ve yaşama düşmanlık dört bir koladan hücuma geçmiş olabilir. Ama işimizin kolay hücuma geçmiş olabilir. Ama işimizin kolay olduğunu kim söyledi ki? Bizim işimiz zoru başarmak... Ve inanıyorum ki başaracağız!

"Kadın dayanışması ve direnişiyle, her yerde ve her koşulda ölümden, zordan, nefretten beslenenlere karşı haykıracağız; kadın, yaşam, özgürlük! Bir kez daha siyasi irademizin teslim alınamayacağını, kadınların özgürlük aşkına ihanet etmeyeceğini görecekler... Umutla, inançla, sevgiyle..."

ETİKETLER

HDPFigen Yüksekdağcinsel istismar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24