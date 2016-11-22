Yüksekdağ'dan mektup: Tecavüzü kutsayanlara karşı eşit bir yaşama inanmak suçsa, bu suça devam

Grup toplantısında, tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın cezaevinden yolladığı mektubu okundu. Yüksekdağ mektupta "Cinsel istismara af yasasına karşı gerçekleştirilen birleşik mücadeleyi selamlıyorum" dedi.

HDP Grubu'nda Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen konuştu: Ne hesap ettiğiniz gibi burayı size terk edeceğiz, ne de figüran olacağız

Yüksekdağ'ın böyle gözaltına alınmıştı:

Yüksekdağ'ın cezaevinden yolladığı mektubu şöyle:

"Tecavüzü kutsayanlar karşısında eşit bir yaşama inanmak suçsa, bu 'suçu' işlemeye devam..."

Şiddetin amacı korku salmak, teslim olmaktır. Bu şiddete en esaslı cevabı korkmayan, teslim olmayan kadınlar verebilir. Şiddetin, yoksulluğun, güvencesizliğin, eşitlik ve küçümsemenin duvarlarıyla hapsedilen tüm kadınlar için iyilik ve cesareti kuşanmanın ilham olmanın zamanıdır.

"Her şey çok zor görülebilir. Kadına ve yaşama düşmanlık dört bir koladan hücuma geçmiş olabilir. Ama işimizin kolay hücuma geçmiş olabilir. Ama işimizin kolay olduğunu kim söyledi ki? Bizim işimiz zoru başarmak... Ve inanıyorum ki başaracağız!

"Kadın dayanışması ve direnişiyle, her yerde ve her koşulda ölümden, zordan, nefretten beslenenlere karşı haykıracağız; kadın, yaşam, özgürlük! Bir kez daha siyasi irademizin teslim alınamayacağını, kadınların özgürlük aşkına ihanet etmeyeceğini görecekler... Umutla, inançla, sevgiyle..."