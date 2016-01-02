Yüksekdağ’dan Erdoğan’a ‘dokunulmazlık’ yanıtı: Hodri meydan!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’a yönelik söylediği “Dokunulmazlıklarının kaldırılması suretiyle başlayacak süreç, terörle mücadele açısından ülkemizdeki havayı da olumlu yönde etkileyecektir” sözlerine Yüksekdağ’dan yanıt geldi. Yüksekdağ, dokunulmazlık tartışmasının 7 Haziran sonrası da yaşandığını hatırlatarak, “İlk dokunulmazlık tartışması yapıldığında 80 milletvekiliyle imzaladık dilekçeyi, Meclis Başkanı’nın masasının üstüne koyduk. Hodri meydan” dedi.

İMC TV’nin haberine göre Yüksekdağ’ın HDP Van İl Örgütü’nün düzenlediği parti konferansında yaptığı açıklamalar şöyle:

Esasta neden korkuyor: Biz, onun siyaset yöntemiyle böldüğü halkı birleştiriyoruz. Esas bölücü Cumhurbaşkanının kendisidir. ‘Rejim fiili olarak değişmiştir demek, fiili olarak böyle davranmak mı anayasaya uygun?

Bu sözler nedeniyle Cumhurbaşkanı hakkında herhangi bir soruşturma açılmadı. Bizleri dokunulmazlığımızı kaldırmakla tehdit ediyor. Elinizdeki bu kadar güçle bu kadar acizleşiyor.

Hala dokunulmazlıkları kaldırmak, siyasi yasak uygulamak gibi yöntemlere icabet ediyorsanız, bu O Saray’da oturan şahsiyetin aczinin ifadesidir, bizim de şanımızdandır.

Dokunulmazlık tartışması 7 Haziran sonrasında da yaşandı. İlk dokunulmazlık tartışması yapıldığında 80 milletvekiliyle imzaladık dilekçeyi, Meclis Başkanı’nın masasının üstüne koyduk. Hodri meydan. O dilekçeler hala duruyor. Bizi caydıracaklarını sanmasınlar. Bizim başımız dik, alnımız ak.