Yüksekdağ'dan 'Cizre'de kimyasal silah kullanıldı' iddiası

Van'da DBP İl Başkanlığı'nı ziyaret eden HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, gCizre'de kimyasal silah kullanıldığı yönünde kendilerinde bir düşünce oluştuğunu belirtirken, kendileri hakkında hazırlanan fezlekelerin de iktidarın utancı olduğunu öne sürdü.

Sputnik’in haberine göre, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yapılacak yürüyüşe katılmak üzere Van'a gelen HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, ilk olarak geçtiğimiz günlerde Ankara saldırısını yapan terörist Abdulbaki Sömer'in taziyesine katıldığı için gözaltına alınan DBP İl Başkanı Caziye Duman'ı ziyaret etti. Eş Genel Başkan Yüksekdağ, burada da gündemle ilgili açıklamalar yaptı.Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde 2 gün boyunca incelemelerde bulunduklarını belirten Yüksekdağ, Cizre'de insanlık adına utanç yaşandığını söyledi. Operasyonların bitmesinin ardından sokağa çıkma yasağının 2 hafta daha sürmesinin delil karartmak için olduğunu ileri süren Yüksekdağ, şunları söyledi:

"Cizre'de yaşananlar bizim gördüklerimizden çok daha kötüydü. Operasyonlar bittikten sonra 2 hafta sokağa çıkma yasağı devam etti. Bu delil karartmaydı. Parçalanmış insan bedenlerini alıp götürdüler. Yasadışı ve envanter dışı silahlar kullanılmış. Ancak vahşetin izini temizleyememişler. Bir kemiği bile tahrip edecek bir saldırı. Bu benzin döküp yakma değil. Bizde, kimyasal silah ve maddelerin kullanıldığı düşüncesi oluştu. Son dönemde bizlere yapılan saldırı ve linç kampanyasının sebebi bu vahşetin üstünü örtme çabasıydı."

Başbakanın Silopi'ye gittiğini belirten Yüksekdağ, "Başbakan Silopi'ye gitmiş ağlayan bir yaşlı amcayı, gülerek teselli etmeye çalışıyor. Biri zulümden ağlıyor, biri gülüyor. Kimin mağdur kimin suçlu olduğunu görüyorsunuz. Ama biz Sur'un Cizre'ye dönüşmesine izin vermeyeceğiz. El birliğiyle insanlık dışı ablukayı kaldıracağız" dedi.

Kendileri hakkında hazırlanan fezlekelerin Başbakanlığa gönderilmesiyle ilgili de konuşan Yüksekdağ, şunları kaydetti:

"Bütün milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılsın imza atalım. Hırsızlık, yolsuzluk yapanların, insanlık suçu işleyenlerin, herkesin ne yaptığı yargı ve dünya önünde ortaya çıkısın. Doğru yanlış kamuoyu önünde ortaya çıksın. Bunların paçaları tutuşmuş. Biz dokunulmazlıkla siyasete girmedik. Fezlekelerin meclise gönderilme çabası iktidarın yüz karasıdır. Bunun zaten göstermelik bir kurum haline gelmiş olan parlamentoyu tamamen ortadan kaldırılması ve darbe anlamına geleceğini düşünüyoruz. Bu onların utancı, bitişi ve rezaletidir. Bizim korkacak hiçbir şeyimiz yok."