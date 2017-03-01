Yüksekdağ'dan 8 Mart mesajı: Hayır, biz başka dünya inşa edeceğiz

Tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı HDP grup toplantısında okundu. Yüksekdağ mesajında, "Kocaya, sevgiliye, patrona, devlete, kısacası erkek-egemen bütün kurumlara, bütün tavırlara 'Hayır' dedikçe kadın olduk, özgür olduk, biz olduk. Hayır! Biz, başka dünya inşa edeceğiz" dedi.

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) tutuklu Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın gönderdiği 8 Mart mesajı, partinin Kadın Grubu tarafından Meclis’te okundu. HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Dilan Dirayet Taşdemir tarafından okunan mesajda, kadınların bugüne kadar eril zihniyete ‘Hayır’ diyerek yaşayabildiği vurgusu yapıldı.

Yüksekdağ mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Faşizmi, diktatörlüğü ve tekçi anlayışı yıkacak olanın kadınlar olacağını söylerken kuru bir propaganda yapmıyoruz. Çok somut bir temele dayanıyoruz. Kadınlar, ‘Hayır’ın en doğal örgütleyicileridirler. Zira biliyoruz ki kadınlar, kendi varlıklarını tarih boyunca hep ‘Hayır’ diyerek inşa ettiler. ‘Hayır’ dediğimiz zaman gerçekten yaşayabildik. Kocaya, sevgiliye, patrona, devlete, kısacası erkek-egemen bütün kurumlara, bütün tavırlara ‘Hayır’ dedikçe kadın olduk, özgür olduk, biz olduk. İşte bugün de kadınlar olarak yapacağımız şey, çok iyi bildiğimiz bu iradeyi, yani direnme, reddetme ve kendi alternatifini inşa etme iradesini herkese yaymaktır. İşte, önümüzdeki bu 8 Mart’ta da, bin yıllara dayanan bu gücümüzü, yani reddetme gücümüzü, tüm meydanlarda, alanlarda, sokaklarda egemenlerin yüzüne bir kez, bin kez daha, milyonlarca kez daha haykıracağız: Hayır! Biz, başka dünya inşa edeceğiz!"