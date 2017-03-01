T24 LogoT24 Logo
Politika

Yüksekdağ'dan 8 Mart mesajı: Hayır, biz başka dünya inşa edeceğiz

"Kocaya, sevgiliye, patrona, devlete, kısacası erkek-egemen bütün kurumlara, bütün tavırlara ‘Hayır’ dedikçe kadın olduk, özgür olduk, biz olduk"

01 Mart 2017 10:17

Tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı HDP grup toplantısında okundu. Yüksekdağ mesajında, "Kocaya, sevgiliye, patrona, devlete, kısacası erkek-egemen bütün kurumlara, bütün tavırlara 'Hayır' dedikçe kadın olduk, özgür olduk, biz olduk. Hayır! Biz, başka dünya inşa edeceğiz" dedi.

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) tutuklu Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın gönderdiği 8 Mart mesajı, partinin Kadın Grubu tarafından Meclis’te okundu. HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Dilan Dirayet Taşdemir tarafından okunan mesajda, kadınların bugüne kadar eril zihniyete ‘Hayır’ diyerek yaşayabildiği vurgusu yapıldı.

Yüksekdağ mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Faşizmi, diktatörlüğü ve tekçi anlayışı yıkacak olanın kadınlar olacağını söylerken kuru bir propaganda yapmıyoruz. Çok somut bir temele dayanıyoruz. Kadınlar, ‘Hayır’ın en doğal örgütleyicileridirler. Zira biliyoruz ki kadınlar, kendi varlıklarını tarih boyunca hep ‘Hayır’ diyerek inşa ettiler. ‘Hayır’ dediğimiz zaman gerçekten yaşayabildik. Kocaya, sevgiliye, patrona, devlete, kısacası erkek-egemen bütün kurumlara, bütün tavırlara ‘Hayır’ dedikçe kadın olduk, özgür olduk, biz olduk. İşte bugün de kadınlar olarak yapacağımız şey, çok iyi bildiğimiz bu iradeyi, yani direnme, reddetme ve kendi alternatifini inşa etme iradesini herkese yaymaktır. İşte, önümüzdeki bu 8 Mart’ta da, bin yıllara dayanan bu gücümüzü, yani reddetme gücümüzü, tüm meydanlarda, alanlarda, sokaklarda egemenlerin yüzüne bir kez, bin kez daha, milyonlarca kez daha haykıracağız: Hayır! Biz, başka dünya inşa edeceğiz!"

ETİKETLER

HDPFigen Yüksekdağ8 Mart Dünya Kadınlar GünüDilan Dirayet Taşdemir

İlgili Haberler

HDP: Merve Kavakçı'yı kürsüye çıkarmayan zihniyet Yüksekdağ'ın vekilliğini düşürenle aynıdır

"Siyasi iktidar, darbe ve savaş fırsatçılığı ile kadınların kazanımlarına el koyuyor"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24