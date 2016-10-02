İMC TV'ye destek ziyaretinde bulunan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, "Partimize ve vekillerimize ciddi saldırılar olabilir" dedi, kanal kapatmalarının 'siyasi alana dönük operasyonun bir parçası' olduğunu söyledi.

Etkin Haber Ajansı’nın (ETHA) haberine göre, Yüksekdağ, İMC TV'ye dayanışma ziyaretinde bulundu.

Destek ziyareti sonrasında İMC TV canlı yayınında Nezahat Doğan'ın sunduğu programa konuk olan Yüksekdağ, OHAL kararnameleri ile aralarında İMC TV, Hayatın Sesi, TV 10, Van TV, Jiyan TV, Azadi TV ve Zarok TV'nin de bulunduğu 12 televizyon kanalı ve Özgür Radyo'nun da aralarında olduğu 11 radyonun kapatılması kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kapatmalarla ilgili olarak RTÜK'e danışılmadığına dikkat çeken Yüksekdağ, "kapatılma kararı verilen bazı kanallarla ilgili kararın kesin olduğunu, bazı kanallarla ilgili ise RTÜK'ten gelecek rapor doğrultusunda yeni bir değerlendirme söz konusu olabileceğini' söyleyen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un açıklamasına ilişkin olarak, "Kurtulmuş'un açıklaması sergiledikleri hukuksuzluğun itirafı" dedi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki sürece değinen Yüksekdağ, "Darbe darbeyi doğurdu" nitelendirmesi yaparken, HDP'ye ve partinin milletvekillerine yönelik 'ciddi saldırılar' olabileceğine dikat çekti, kanal kapatmalarının da bu durumla ilişkili olduğunu söyledi.

Yüksekdağ, "Halkın seçilmiş siyasi temsilcilerine bir saldırı operasyonu geliştirilmeden önce bu saldırının duyulabileceği, duyurulabileceği kanallar kapatılıyor. Bu medya organları gerçeğe ulaşmak isteyenlerin, tüm yetersizlik ve baskılara rağmen gözünü ve kulağını diktiği basın-yayın organlarıydı. Bu kanallar kapatılmaya çalışılıyor" dedi.

Medyaya bu yönelimin 'siyasi alana dönük operasyonun bir parçası' olduğunu söyleyen Yüksekdağ, "Medya özgürlüğü, basın özgürlüğü, siyasi saldırı operasyonunun parçası haline getiriliyor" diye belirtti.

Yüksekdağ konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Basın özgürlüğü alanı siyasetten bağımsız bir alandır. Siyasi alanda yaşanan rekabet kamusal hak ve özgürlükler alanına yansıtılamaz. Siyasi iktidar siyasi alandaki hırsını, intikam alma duygusu ve nefretini basın kuruluşlarından çıkarmaya çalışıyor."

Yüksekdağ, kapatılma kararı verilen İMC TV için "ekranlarına baktığımızda çoğulculuğu görüyoruz" yorumunu yaptı, "karanlığın içinde ışık olmaya devam edeceğiz" mesajını verdi.