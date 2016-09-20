Yüksekdağ: Padişah özentileri, ferman yerine KHK’lar ile ülke yönetiyor!

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, HDP Parti Meclisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Padişah özentili ferman yerine KHK çıkartarak 'Ele geçirdim' diyor belediyeleri. Demokratik yollarla mücadelemize devam edeceğiz" dedi. Yüksekdağ, "Saray'ın fermanları haline gelmiştir kararnameler. Padişah özentileri, ferman yerine KHK'larla ülke yönetiyor" eleştirisinde bulundu.

Cumhuriyet'in haberine göre, Yüksekdağ’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Karşımızda imha etme mekanizması var. Kayyum atadıkları 24 Kürt belediyesinde müfettişler aylarca yatıp kalktı. Bir tane hırsızlık bulamadılar.

Halkımızın siyasi idaresine darbe yapılmasına karşı durduk, durmaya devam edeceğiz.

Onurlu insanlar var... Seferihisar Belediyesi gibi, Çanakkale Belediyesi gibi... Çanakkale ve Seferihisar belediyelerinin “Halkla kardeşiz kayyumla değil” tavrı onurlu tavırdır. Türkler bu suça ortak olmamalı. Bu seslerin yükselmesi gerekiyor. Türk halkı ile Kürt halkı arasında kurulan kardeşlik köprülerini yıkmaya çalışan bir siyasi iktidar ile karşı karşıyayız.

Sanki düşman kalelerini ele geçirmiş gibi bayrak asıyorlar.

Türk halkını kirli siyasetinizin örtüsü haline getirmeyin. "Onlar adına hareket ediyoruz" dediğiniz Türk halkına hakarettir bu.

Saray'ın fermanları haline gelmiştir kararnameler. Padişah özentileri, ferman yerine KHK'larla ülke yönetiyor. Biz sizin kanun kılığına girmiş fermanlarınızı tanımıyoruz.Padişah özentili ferman yerine KHK çıkartarak 'Ele geçirdim' diyor belediyeleri. Demokratik yollarla mücadelemize devam edeceğiz.

50 bin eğitimci görevden alındı, 1 milyon öğrenci öğretmensiz... Başka bir yerde olsa, devlet krizi sayılır.

Ellerinden gelse utanmasalar her bir öğrencinin başına da kayyum atayacaklar.

Gençlerin nitelikli eğitim haklarını gasp ettiler. Bunlar bilmez ki; nitelik ne, kalite ne!

Eğitim emekçileri, akademisyenler görevden alındı.

Başka ülkede olsa yer yerinden oynardı. Manşet olurdu. Bizde tık yok. Çünkü iktidar öyle istiyor. İktidar günde ortalama 20-30 kişinin ölmesinde sakınca görmüyor.

İktidar, çözüm Kolombiya’da olduğu zaman tebrik ediyor. Sayın Öcalan, 'Sorunu 6 ayda çözeriz' dedi, Türkiye’de yaprak kıpırdamıyor.

Kimse tutamaz, El Bab’a kadar gideceğiz” diyor. Bir başbakan vardı, adı pek hatırlanmaz, O da en son “Şam’a gideceğiz” diyordu.

Kararlı ve dimdik yürümeye devam edeceğiz. Tıpkı baş eğmeyen, dimdik duran Alp Altıörs gibi. Direnen nice yoldaşımız gibi.