Yüksekdağ: Halkımıza düğünleri zehir edenlerin tadı tuzu kaçacak!

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Gaziantep’te bir sokak düğünü sırasında IŞİD’in yaptığı canlı bomba saldırısına ilişkin, "Halkımıza ve bizlere düğünleri, bayramları zehir edenler çok iyi bilsinler ki onların da bayramlarının, düğünlerinin tadı tuzu kaçacak" dedi.

Yüksekdağ, beraberinde partililerle Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde geçen ay bir sokak düğününü hedef alan ve 56 kişinin yaşamını yitirdiği mahalleyi ziyaret etti.

Patlamanın meydana geldiği yere karanfil bırakan Yüksekdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı arifesinde yitirdikleri canları unutmayacaklarını belirterek, bu buluşmalarının ‘Hesap sorma mücadelesini bırakmayacaklarının' bir sözü anlamına geldiğini ifade etti.

“Hesap sormaya söz verdik”

Yüksedağ, "Bu acıyı yaşatanlardan hesap sormaya söz verdik. Yitirdiğimiz bütün canlarımızın, barış ve demokrasi şehitlerinin ve burada aramızdan aldıkları canlarımızın, kardeşlerimizin hesabını mutlaka soracağız. Halkımıza ve bizlere düğünleri, bayramları zehir edenler çok iyi bilsinler ki onların da bayramlarının, düğünlerinin tadı tuzu kaçacak" diye konuştu.