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Politika

Yüksekdağ hakkında 'mahkemeye zorla getirilme' kararı!

Yüksekdağ, "Sırtımızı YPG’ye, YPJ’ye ve PYD’ye yaslıyoruz” açıklaması nedeniyle yargılanıyordu

05 Ekim 2016 18:37

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi, "terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla  yargılanan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın "zorla getirilmesine ve SEGBİS aracılığıyla ifadesinin alınmasına" karar verdi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının, Yüksekdağ hakkında, "Sırtımızı YPG’ye, YPJ’ye ve PYD’ye yaslıyoruz" açıklamaları nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi talebiyle hazırladığı iddianamenin kabulünün ardından ilk duruşma Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmaya sanık Yüksekdağ katılmazken, avukatları Sevda Çelik Özbingöl ile Bekir Benek duruşmada hazır bulundu. Avukat Özbingöl, milletvekili Yüksekdağ’ın mahkemeye zorla getirilemeyeceğini ifade ederek, ayrıntılı beyanda bulunacaklarını belirtti.

Duruşmaya katılmayan Yüksekdağ’ın "zorla getirilmesine ve SEGBİS aracılığıyla ifadesinin alınmasına" karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi. 

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