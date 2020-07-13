"Yüksekdağ, aynı fiilden dolayı iki defa yargılanıyor"

Önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın tutuklu yargılandığı duruşma yarın Ankara'da görülecek. Basın toplantısında konuşan avukat Sezin Uçar, "Yüksekdağ'ın yaşadığı hukuksuzluklar siyasal rejimin yargı üzerindeki dolaysız etkisidir" dedi. Avukat Ezgi Güngördü ise "Yüksekdağ, aynı fiilden dolayı iki defa yargılanan, dahası aynı fiil nedeniyle hakkında iki tane tutuklama kararı verilen tek siyasetçidir" ifadelerini kullandı.

Yüksekdağ'ın avukatları ile HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, HDP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Yüksekdağ'ın tutuklu yargılandığı duruşmanın yarın (14 Temmuz Salı) Ankara'da görüleceği hatırlatıldı. bianet'te yer alan habere göre açıklamada ilk olarak Avukat Sezin Uçar söz aldı. İktidarın siyasal restorasyonunu ağırlıklı olarak hukuk üzerinden gerçekleştirdiğini belirten Uçar, böylesi dönemlerin en tipik özelliğinin siyasal yargılamalar olduğunu kaydetti ve söyledi:



"Yüksekdağ başta olmak üzere HDP'li tüm seçilmişler nezdinde yapılan yargılamalar esasta siyasal özgürlüklere yöneliktir. Müvekkilimiz de siyasi faaliyetlerinden kaynaklı yargılanıyor. Türkiye'de eşi benzeri az bulunan uygulamalarla karşı karşıya geldi."

"Milletvekili olarak katıldığı etkinliklerle suçlanıyor"

Avukat Ezgi Güngördü ise özetle şöyle konuştu:

"Yüksekdağ'ın tutuklu olarak yargılanmaya devam ettiği davada suçlamalara gerekçe olarak eş başkanı olduğu HDP'nin siyasi faaliyetleri çerçevesinde yapmış olduğu miting konuşmaları, il/ilçe parti binası açılışlarında yaptığı konuşmalar, basın mensuplarıyla yaptığı röportajlardaki ifadeler gösterilmiştir. Bir diğer ifade ile müvekkilimize atfedilen tüm suçlamalar, Yüksekdağ'ın milletvekili olarak katıldığı eylem ve etkinliklerde yaptığı konuşmalardan ibarettir. Müvekkilimiz Yüksekdağ, HDP Eş Genel Başkanı olarak yaptığı siyasi parti faaliyetlerini mahkeme kürsülerinde aynı kararlılık ve meşruiyetle savunmaktadır.

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş&Türkiye kararı, Osman Kavala&Türkiye kararı, HDP'li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılarak tutuklanmasının başta ifade özgürlüğüne aykırılık olarak nitelendirildiği birçok ulusal ve uluslararası raporlara dayanarak bulunduğumuz tahliye talepleri reddedilmiştir. Bu noktada önemle belirtmek gerekir ki tüm tahliye taleplerimize matbu gerekçelerle, adil yargılanma hakkının ihlali olduğu yönündeki itirazlarımız ve ısrarlarımıza rağmen ret kararı verilmektedir. Dosyada bir sonraki duruşma 14 /07/2020 tarihinde (yarın) görülecektir.

"Aynı fiilden dolayı iki kere yargılama olmaz"

"Müvekkilimiz Yüksekdağ, aynı fiilden dolayı iki defa yargılanan, dahası aynı fiil nedeniyle hakkında iki tane tutuklama kararı verilen tek siyasetçidir. Tutuklama kararına karşı her ay, "aynı fiilden dolayı iki kere yargılama olmaz" (Non Bis İn İdem) ilkesi gerekçe gösterilerek itiraz yapılmakta olup tüm itirazlarımız matbu gerekçelerle reddedilmektedir. İlk itiraz sonrası verilen ret kararına karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapılmıştır. Mayıs 2020'de Adalet Bakanlığı tarafından başvuru dosyasına görüş bildirilmiştir. Bakanlık görüşünde, soruşturma dosyasının 6-7-8 Ekim olaylarına ilişkin olduğu; ancak tutuklama gerekçesi olan suçlamaların farklı olması nedeniyle tutuklama tedbirinin meşru bir amacının bulunduğu ve ölçülü olduğu değerlendirilmiştir.

"Hatırlatmak isteriz ki ceza yargılamasında bir eylemin nitelendirilmesi değişebilir, ancak önemli olan eylemin kendisinin aynı kalmasıdır. Dolayısıyla müvekkilin tutuklama gerekçesi yapılan hukuki nitelendirmenin, yargılamanın devam ettiği dava dosyasındaki hukuki nitelendirmeden farklılık arz etmesi hukuka aykırılık durumunu değiştirmemektedir. Müvekkil zaten tutuklu yargılandığı fiiller nedeniyle yeniden tutuklu olarak yargılanmaktadır.

"Hakkındaki AİHM başvurusunda henüz karar çıkmadı"

"Müvekkilimiz Yüksekdağ hakkında AİHM önünde olan ihlal başvurusuyla ilgili henüz bir karar verilmemiştir. Müvekkilin özgürlük ve güvenlik hakkı bakımından süre giden bir ihlal söz konusu olmakla birlikte, bu durum Yüksekdağ'ın tutukluluğunun devamı bakımından bir gerekçeye dönüşmemelidir. Demirtaş hakkında verilen AİHM kararı, tüm vekiller bakımından da bağlayıcıdır ve müvekkilimiz Yüksekdağ'ın özgürlüğü yönünde bir karar verilmelidir.

"Sağlık durumu iyi, morali yerinde"

"Müvekkilimizin Kasım 2016 tarihinden bu yana tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi şartlarından da bahsetmek isteriz. Pandemi tedbirleri kapsamında aile ve avukat görüşleri kapalı olarak yapılmaktadır. Eylül 2019'da alınan bir kararla, kitap ve süreli yayınlar sadece doğum günü ve bayram gibi özel günlerde gönderilebilmektedir. Hapishaneden gönderilen mektup ve fakslara keyfi bir biçimde sansür uygulanmakta, en küçük olay dahi disiplin cezasına konu edilmektedir. Figen Yüksekdağ'ın sağlık durumu iyi, morali her zamanki gibi yerindedir."