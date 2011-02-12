Yüksek yargıya şifreli suçlama!

'Yüksek yargıda rüşvet' iddianamesine Yargıtay'da halen görevli üyeler de 1'den 11'e kadar 'x'le kodlanarak girdi.





Murat Yalçıntaş'la ilgili davada iddianameye yüksek yargıdan isimler de gizlenerek girdi.



İstanbul Ticaret Odası Başkanı Murat Yalçıntaş’ın da adının karıştığı ‘yüksek yargıda rüşvet operasyonu’yla ilgili Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede Yargıtay’ı sarsacak şifreli suçlamalar yer aldı. 58 sanık “Suç örgütü aracılığıyla, Yargıtay’da temyiz ve karar düzeltme incelemeleri sırasında yargı mensubuna rüşvet verdikleri, buna iştirak ettikleri, yargı görevi yapanları etkiledikleri, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işledikleri” iddiasıyla yargılanacak. Ankara Cumhuriyet savcıları Mehmet Tamöz ve Hüseyin Kocabey’in hazırladığı yaklaşık 1500 sayfalık iddianameye göre Yalçıntaş, ‘örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ ve ‘rüşvet suçuna iştirak etmek’ten yargılanacak. Ancak yargıçlarla ilgili iddianamede suçlama yer almadı.



Kamuoyu popülerliğinden dolayı Yalçıntaş adına yoğunlaşsa da iddianamede suç örgütünün Yargıtay’da bağlantılarıı olduğu, süren davaları etkilemek için hâkimlere baskı kurduğu üzerinde duruluyor. İddianamede, eski Danıştay 12. Hukuk Dairesi Başkanı Mustafa Oskay, Avukat Necdet Okcu, Yargıtay 6. Hukuk Dairesi memuru Bekir Akbal, Gülhanım Kızıltaş, Yavuz Çay ve eski Yargıtay çalışanı Hüseyin Uysal ‘örgüt kurucusu’ olarak yer aldı. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi eski başkanı Hasan Erdoğan ile ilgili de aynı yönde iddialar var.

İddianamenin en çok tartışılacak yanı ise Yargıtay dairelerinde halen görev yapan üyelerin, suç örgütü üyesi olmakla suçlanan isimlerle telefonla ya da yüz yüze görüşmeleri. Örgüt üyesi olduğu iddia edilen Okçu ve Oskay’ın birçok yargı mensubuyla Yagıtay’da devam eden davaların seyrini görüştüğü iddia ediliyor.



Ancak iddianameyi hazırlayan savcılar, Yargıtay üyelerinin adının geçtiği davayla ilgili son derece hassas. Şüphelilerin bizzat ya da telefonda görüştüğü hâkimlerin adı iddianameye kodlanarak yazılmış. Bu üyelerin her biri için x1’den x11’e kadar ayrı ayrı kodlar kullanılmış. “Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi X1’in (açıkça ismini zikrederek, X1 olarak kodlanan şahsın açık kimliği, mühürlenerek kapatılan zarf içindeki tutanakta belirtilmiştir.) şeklindeki ibareyle konuşmalarda adı geçen üyelerin kimliği verilmemiş. Yargıtay dairesinde görevli üyelerin adları ve konuşmaları sadece mahkeme heyeti tarafından görülebilecek.

Bir bak oldu mu canım! Rüşvet suçlamalarına ilişkin dinleme kayıtlarına göre emekli Yargıtay üyesi Mustafa Oskay ve Yargıtay ...Hukuk Dairesi Üyesi X5 arasında yapılan 01.12.2009 12.04.35 tarihli görüşme;

Oskay: Sayın X5. (açıkça ismini söyleyerek)

X5: Efendim.

Oskay: Ben Mustafa Oskay. 12. Hukuk Dairesi emekli başkanı merhaba.

X5: Buyrun başkanım buyrun.

Oskay: Nasılsın arkadaş?

X5: Hürmetler saygılar başkanım. Sizler nasılsınız?

Oskay: Valla iyiyiz işte emeklilik çok rahatmış. Çok yükümüz varmış canım.

X5: Sağlık sıhhat iyi başkanım.

Oskay: Çok şükür, çok şükür. Öğleden sonra yerinde misin?

X5: Şu anda da yerimdeyim öğleden sonra belki bir bayram gezmesi olabilir de yani daire içindeyim, yani Yargıtay’dayım.

Oskay: Bir numara yazdırabilir miyim sana?

X5: Tabi tabi.

Oskay: Ha canım benim.Bu tasarrufun iptali ile ilgili Ş. cevap vermiyor da ben sana yazdırayım da bana bi sonucu lazım bilahare, tamam mı?

X5: Hı hı.

Oskay: 17. Hukuk Dairesi 2009’a. 6....

X5: 6.... nerenin bu?

Oskay: 6.... bunun yerini de hemen söyleyeyim sana İzmir 4 Ticaret.

X5: Başkanım telefonunuz kaçtı?

Banka yakınıyor

Oskay: 0505 367...

X5: 505 367... Bu bu işte banka biraz yakınıyor da. Riyor biz bankayız alacaklarımızı ortadan kaldırıyorlar. Dosyayı bilemiyorum, sen bana sadece bi sonucunu oldumu canım.

X5: Şimdi bi baktırayım da çıktı mı çıkmadı mı bilemiyoruz.

Oskay: Oldu canım.

X5: Oldu teşekkür ederim, iyi günler.



SMS Mesajı: Netice için saygılar Örgüt üyesi zanlılarıyla adlarının üzeri X denilerek kapatılan bir yüksek yargı üyesinin görüşmeleri…

(14.09.2009 tarihinde şüpheli avukat N. O. Yargıtay ..Hukuk Dairesi Başkanı X8’e “14225 sizin ntc rica syg” şeklinde kısa mesaj çekerek dosyanın akıbetini sordu.)

Şüpheli avukat N. O. ve Yargıtay ..Hukuk Dairesi Başkanı X8 (açıkça ismini zikrederek, X8 olarak kodlanan şahsın açık kimliği mühürlenerek tutanakta belirtilmiştir) arasındaki 07.09.2009 tarihli görüşme;

X8: Ben müzakereye başladım ya.

N.: Ooo Sayın başkanım çok hızlısınız 14 binlere geldiniz mi?

X8: Yok gelmemiştir.

N.: Sana 14 binli bir numara vereceğim başkanım.

X8: 14 bin ne dedin, dur bakayım. 14 binlere gelir, bir aya gelir.

N.: 14 binli, tesadüfen sana geçmiş. İtirazla tahliye. Kısmen itirazı kabul etmiş. Tahliye yanlış gibi.

X8: Biz bunu göndermiş olabiliriz.

N.: Zaten size görevsizlikle gelmiş

X8: Hıı, bakarım abi.

N.: Sana zahmet itiraz doğru da tahliye olmaz.

X8: Tahliye olmaz.

N.: Olmaması lazım. Tamamını kabul etmiyorsun o zaman neden öyle yapıyorsun? Sana zahmet.

X8: Tamam hadi.



Rüşvet şifreleri İddianameye göre bazı anlaşma yolları: Emanet: Dava dosyası. Araba rektefede: Dosya müzakereye girmedi, beklemede. Profesyonelce: Para karşılığında dosya takibi, İhale aşaması: Dosya okunma aşaması, Fabrika müdürü: Yargıtay ilgili dairesi. Öğrenci arkadaşı yerine teslim etmek: Para teslimatı.



Eski Yargıtay üyeleri neyle suçlanıyor? İddianameden: “Örgüt mensuplarının kendilerine başvuran avukatları veya dosya sahiplerini yargı mensuplarıyla ilişkilerinin olduğu, hatırları sayıldığı bahisle kendilerine iletilen davalarla ilgili istenilen şekilde karara bağlattırabileceği vaadiyle aldatıp maddi menfaat temin ettikleri görülmektedir. Kendileri ile irtibata girildiği tarihten önce karara bağlanan dosyalara dahi diğer örgüt mensuplarından sonucu öğrenmeleri nedeniyle istedikleri sonucu çıkarabileceklerini söyleyip menfaat temin ettikten sonra bu yönde karar çıkardıklarını belirterek işi daha da öteye götürdükleri görülmektedir. Bu şüphelilerin bir kısmının daha önce Yargıtay’da görev yapmaları nedeniyle yargı mensupları üzerinde etkisini kullanmak suretiyle çıkarttığı yönünde imaj oluşturarak hileli hareketlerde bulundukları hatta yargıya verileceği bahisle maddi menfaati yüksek tuttukları da görülmüştür.”





