Yüksek topuk varise neden oluyor

T24 - Kadınların 'mor kâbusu' varislerin özellikle modern hayatın bir diyeti olduğunu söyleyen uzmanlar, dar kıyafet ve yüksek topuklu ayakkabıların varise neden olduğunu söylüyor.



ntvmsnbc'de yer alan habere göre, mor damarlardan kurtulmak isteyenlerin sonbaharı iyi değerlendirmesini öneren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Eren Karpuzoğlu, varis tedavisi için en uygun zamanın sonbahar ve kış ayları olduğunu söyledi.

Dr. Eren Karpuzoğlu, bacak güzelliğine gölge düşüren ve tedavi edilmediğinde hayatı bile tehdit edebilecek sağlık sorunlarına neden olabilen varisle ilgili en çok sorulan 10 soruyu şöyle yanıtladı:





Varis nedir?

Bacak toplardamarları, genişleme sonucu kanı kalbe geri götürme fonksiyonlarını kısmen yitirir. Bunun sonucunda oluşan göllenmeyle, toplardamarlar kıvrımlaşarak şişer ve ciltten kabarık bir hale gelir. İşte kabarık hale gelen bu oluşuma varis denir. Bu durumun bacak iç kısımlarındaki derin venlerde olması ise derin venöz yetmezlik (iç varis) olarak bilinir. Benzer genişlemelerin makat bölgesinde olanları hemoroit (basur), testislerde olanları varikosel olarak adlandırılır.





