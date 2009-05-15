Yüksek tansiyonun sebebi yaygın bir virüs mü?

Yeni bir bilimsel çalışma, yüksek tansiyonun önemli bir nedeninin, yetişkinlerin yüzde 99'unda görülen bir tür viral enfeksiyon olduğunu ortaya koydu.



Bilim insanlarına göre, bu keşif, yüksek tansiyonun tedavisi ve önlenmesinde bir aşı da dahil olmak üzere yeni yolların geliştirilmesini sağlayabilir.



BBC bilim muhabiri Matt McGrath'ın haberine göre sessiz katil diye de anılan yüksek tansiyonun, belli bir semptomu bulunmuyor, bu nedenle de hastaların yüzde 30'u yüksek tansiyondan muzdarip olduklarının farkında değil.



Çoğu zaman yüksek tansiyonun sebepleri belirlemek de mümkün değil.



Ancak bu araştırma yaygın bir virüs olan CMV'nin yüksek tansiyona yol açıyor olabileceğini savunuyor.



Bu virüs halk arasında bilinen adıyla öpüşme hastalığına yol açıyor; boğazda şişkinlik, yutkunma güçlüğü ve ateşle seyrediyor ve tedaviyle atlatılabiliyor.



Ancak virüs, ileri aşamalarında bağışıklık sistemi güçlü olmayan kişilerde hayati risk dahi doğurabiliyor.



ABD'deki Beth Israel Deaconess tıp merkezindeki araştırmacılar, farelerde yapılan deneylerde virüsün doğrudan kan basıncını artıran bir enzimin etkisini artırdığını belirlemişler.



Yüksek kolesterollü bir beslenmeyle birleştiğinde bu virüsün damar tıkanıklığına yol açtığını gözlemlemişler.



Uzmanlara göre virüs başka kalp hastalıklarının da riskini artırıyor.



Hâlihazırda bu rahatsızlıklar, ilaçlar ve diyet yoluyla tedavi edilebiliyor.



Ancak bu araştırma sayesinde bazı yüksek tansiyon vakalarının CMV'ye karşı geliştirilecek bir aşıyla tedavi edilebileceği umudu doğdu.

