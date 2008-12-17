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Sağlık

Yüksek tansiyon yaşlıların zihnini etkiliyor

Yaşlıların özellikle tansiyonlarının çok yüksek olduğu zamanlarda basit bilgileri hatırlayamadıkları belirtiliyor.

17 Aralık 2008 02:00

Kuzey Carolina Devlet Üniversitesi’nden Dr. Jason Allire, yüksek tansiyon ile zihinsel yetenek arasında bağ olduğunu belirterek, yaşlıların özellikle tansiyonlarının çok yüksek olduğu zamanlarda basit bilgileri hatırlayamadıklarını ve IQ düzeylerinde düşüş olduğunu söyledi. 

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Yüksek tansiyon ile zihinsel yeteneğin azalması arasındaki bağlantının nedeni tam olarak anlaşılamazken, araştırmacılar bunun tansiyon hastası olduğunu bilen kişinin kendini zorlaması ve aşırı stresten kaynaklanmış olabileceğini belirttiler.

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