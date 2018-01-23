Yüksek Tahsil Vakfı çalışanlarına FETÖ operasyonu: 21 tutuklama

İstanbul'da 'FETÖ'ye bağlı faaliyet gösteren yurtların ana çatı vakfı olduğu iddia edilen Yüksek Tahsil Vakfı çalışanlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 45 şüpheliden 21'i tutuklandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'FETÖ'ye bağlı faaliyet gösteren yurtların ana çatı vakfı olduğu değerlendirilen Yüksek Tahsil Vakfı çalışanlarına yönelik soruşturma kapsamında 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermiş, İstanbul merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda 45 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerden 6'sı emniyetten serbest bırakılırken, 39'u Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu savcısınca ifadesi alınan şüphelilerden 21'i, gönderildikleri Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
Şüphelilerden 12'si adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılırken, 6 şüphelinin de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı gerekçesiyle salıverildiği öğrenildi.