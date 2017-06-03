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Yaşam

Yüksek sıcaklarda oruç tutanların 'Ramazan uykusu'

Şanlıurfa'da sıcaklık 30 derecenin üzerine çıkıyor

03 Haziran 2017 15:29

Ramazan ayının sıcak geçtiği Şanlıurfa'da oruç tutan bazı vatandaşlar klimalı camilerde uyudu, bazıları da ayaklarını suya koyup serinlemeye çalışarak iftar vaktini bekliyor.   

Doğan Haber Ajansı'ndan Ömer Şulul'un haberine göre hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde seyrettiği Şanlıurfa'da oruç tutan bazı vatandaşlar, iftar saatini gölgelik alanlarda bekliyor. Bunaltıcı sıcaklar nedeniyle klimalı camilere akın eden vatandaşlar, namaz sonrası uyuyarak zaman geçiriyor.

Balıklıgöl platosundaki Dergah ve Hasan Paşa camilerinde namaz kıldıktan sonra Kuran okuyan vatandaşlar, bir sonraki vakit namazını da burada bekliyor.

Camilerde uyumak istemeyen bazı vatandaşlar ise, Hasan Paşa Camisi’nin avlusunda bulunan ve Balıklıgöl'deki suyun geçtiği 1 metre derinlikteki kanala ayaklarını koyup serinlemeyi tercih ediyor.

Sıcaktan bulunan çocuklar ise yetişkinlerin ayaklarını koyduğu suya elbiseleriyle girerek serinleme yöntemine başvuruyor. Birçok vatandaş da parklarda çimlerin üzerinde uyuyarak iftar vaktini bekliyor. Ramazan dolayısıyla Balıklıgöl'ün gündüz ziyaretçi sayısı azaldı.

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