Yüksek sesle konuştuğu için kendisini uyaran kişiyi 5 yerinden bıçaklayan şüpheli yakalandı  

Samsun’un Bafra ilçesinde yüksek sesle konuştuğu için kendisini uyaran şahsı 5 yerinden bıçaklayan şüpheli yakalandı.

Olay, dün gece 23.30 sıralarında Kızılırmak Mahallesi Alaçam Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin balkonunda oturan Z.K.(39), caddede telefonla yüksek sesle konuşan F.S’yi (38) ikaz etti. Bunun üzerine ikili arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın uzaması üzere Z.K. evden çıkarak caddede bulunan F.S’nin yanına geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada F.S, telefonla yüksek sesle konuştuğu için kendisini ikaz eden Z.K’yi 5 yerinden bıçakladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve 112 acil servis ekipleri tarafından yaralı şahıs Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası kaçan Z.K. polis tarafından bugün gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (İHA)