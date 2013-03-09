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Yaşam

Yüksek sesle gülene hapis cezası!

New York’ta yaşayan zihinsel engelli bir erkek yüksek sesle güldüğü ve kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle komşusu tarafından polise şikâyet edildi

09 Mart 2013 18:17

Amerika'nın New York şehrinde yaşayan  zihinsel engelli 42 yaşındaki bir erkek yüksek sesle güldüğü için ceza aldı.

“New York Post” gazetesinde yer alan bir habere göre, kentte yaşayan zihinsel engelli bir erkek yüksek sesle güldüğü ve kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle komşusu tarafından polise şikâyet edildi. Polis, şikayet üzerine iki kez olmak üzere 250 dolar para cezasına çevrilebilecek 15 gün hapis cezası verdi. Para cezasının ödenmemesi halinde, söz konusu kişi 30 gün hapse girme tehlikesi ile karşı karşıya kalabilecek.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, 42 yaşındaki New Yorklu'nun annesi, oğlunun zihinsel engelli olduğunu ve bu yüzden sürekli komşularının sözlü tacizine maruz kaldığını söyledi. Kadın, “Oğluma gülüp geçmesi gerektiğini söyledim ama bu komşumu rahatsız etti” diye konuştu. Komşunun ise konu hakkında açıklama yapmaktan kaçındığı ifade edildi.

 

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