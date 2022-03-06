Yüksek Seçim Kurulu alışverişe çıktı: "Fiyatlar artmadan stoklarımızı tamamlamak istedik"

Hürriyet yazarı Nuray Babacan, “Yarının işine bugünden hazırlanma kararı alan Yüksek Seçim Kurulu, alışverişe çıktı. Ne satın alıyor derseniz; Filingranlı kâğıt, oy kullanma kabini, mürekkep…” diye yazdı.

Babacan yazısında, “En uzak olasılıkla 2023 Haziran ayında yapılacak olan seçimler için hazırlıklara başlayan YSK yönetiminin, 'Erken değil mi?' sorusuna verdiği yanıt ilginç: 'Fiyatlar artmadan stoklarımızı tamamlamak istedik.' TBMM, ilk seçimlerde uygulanacak Seçim Yasası değişikliğini görüşmeye hazırlanırken, YSK da kendi hazırlığını yapıyor. Yaptığı tek iş kâğıt ve mürekkep stoklamak da değil. Öğrendiğimize göre, seçim verilerinin siber güvenliği konusunda yeni bir adım atıldı.” ifadesini kullandı.